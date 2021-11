Você sabe o que são os gigas, megas, velocidade Kbps e Mbps? Entenda o que eles significam e como funcionam os planos de internet fixa e móvel.

Quando você vê as operadoras oferecendo planos de celular com vários gigas, banda larga com megas, velocidade Kbps e Mbps, também fica confuso com os termos? Com certeza você não é o único, por isso nós vamos explicar o que significa cada um desses termos em ordem crescente.

O que é Kbps?

O Kilobit, também conhecido como Kbps, equivale a 1.000 bits. O Kbps era usado como referência de velocidade de internet, mas com as novas tecnologias, o Kbps foi ficando pequeno para tanta velocidade e, hoje, é um termo pouco usado.

O que é Mbps e Mega?

Também chamado de megabit, Mbps – ou apenas mega – é uma medida de transmissão de dados. Um Mbps equivale a 1024 kilobits por segundo. Ou seja, um mega é mais velocidade do que um Kbps.

Essa medida você encontra nos planos de internet banda larga. Quando você vai contratar um plano de fibra ótica, por exemplo, a operadora oferece 200, 400 ou 600 Megas. Isso quer dizer que quanto mais megas você adquirir, mais veloz a sua conexão.

Ente em contato via WhatsApp e tenha atendimento personalizado para escolher o plano com a velocidade ideal para suas necessidades.

A medida Mega é normalmente utilizada para planos de internet fixa, enquanto os Gigas são usados para internet móvel. | Foto: Shutterstock

O que é giga?

O giga é usado para dimensionar o tamanho da memória e para internet. Um giga equivale a 1.024 megas. Você normalmente encontra essa medida em planos de internet móvel, mas um giga no seu plano de internet no celular não significa que a internet é mais rápida que a de banda larga de internet fixa.

Quando você contrata um plano de internet móvel de, por exemplo, 25 gigas de internet, esse valor refere-se à quantidade de bytes contabilizados. Por isso, quanto maior a quantidade de gigas no seu plano móvel, mas internet você pode usar e por mais tempo.

Contratando os planos sem medo

Agora que você já sabe o que significam giga, mega, Kbps e Mbps, é mais fácil entender como os planos de internet funcionam, não é mesmo? Se você procura internet fixa com máxima velocidade, ou plano móvel com muitos gigas para aproveitar a internet quando e onde quiser, procure a Vivo. A Vivo disponibiliza banda larga com fibra ótica, que oferece ultravelocidade e estabilidade, além de planos com muita internet para seu celular.

Para saber mais sobre as vantagens da Vivo e entender qual o seu plano ideal, entre em contato pelo WhatsApp e receba suporte de um especialista.