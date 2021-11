Com tantas informações importantes em um único lugar, um celular perdido pode causar bastante estresse e preocupação. Saiba o que fazer.

Fotos, contatos, dados bancários… hoje em dia guardamos praticamente todas as informações relevantes no celular. Por isso, é normal bater o desespero ao perder o celular ou ainda ter ele roubado.

Mas calma, separamos 6 dicas importantes que te ajudar a manter o máximo das suas informações e dados em segurança.

1 – Rastreie o aparelho

Seja Windows, Android ou iOS é possível rastrear o aparelho diretamente com a conta criada no smartphone. Esse recurso também possibilita bloquear funcionalidades ou salvar arquivos, mas é necessário que o aparelho esteja ligado.

2 – Avise a operadora

Outra forma de evitar que as pessoas tenham acesso aos seus dados é ligar na central da sua operadora de telefone para comunicar a perda do aparelho. Assim eles podem bloquear seu chip, evitando que a pessoa faça ligações com seu número ou acesse seu WhatsApp.

3 – Bloqueie o IMEI

O IMEI é um código internacional que funciona como registro digital. Ele é único e já vem de fábrica com o aparelho. Esse código possibilita que a operadora bloqueie totalmente o aparelho. É possível achar o IMEI na caixa do aparelho.

Proteja seu aparelho previamente e não deixe de utilizar todos os recursos necessários para evitar o uso indevido de seus dados. | Foto: Shutterstock

4 – Faça logout de suas contas

Facebook, Instagram, Twitter, outras redes sociais e até o próprio WhatsApp estão cheios de informações pessoais. Por isso, faça o logout remotamente e mude sua senha em todos os sites e aplicativos que estão logados no aparelho.

5 – Registre um boletim de ocorrência e tenha atenção com golpes

Através do site da delegacia eletrônica do seu estado é possível registrar um boletim de ocorrência. Ainda assim, é possível que pessoas tenham acessos aos seus contatos e dados bancários e tentem aplicar golpes ou fazer compras. Por isso, redobre a atenção e avise aos amigos e familiares.

6 – Mantenha um backup dos dados do aparelho

De tempos em tempos, procure fazer um backup do aparelho, salvando fotos e informações importantes. Os próprios fabricantes oferecem soluções de armazenamento em nuvem.

