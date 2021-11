Mesmo com o grande número de linhas móveis, ainda existem muitas linhas de telefone fixo no Brasil. Entenda as vantagens de ter um telefone fixo

Você já parou pra pensar na importância de ainda ter um telefone fixo? Apesar dos celulares serem cada vez mais comuns e acessíveis, ainda existem muitas linhas fixas no Brasil. Segundo dados de 2019 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), são mais de 36 milhões de linhas de telefones fixos no país.

Quais as vantagens do telefone fixo?

Os principais diferenciais do telefone fixo são economia, estabilidade na chamada e segurança. No que diz respeito à economia, atualmente os custos para se ter uma linha fixa são muito baixos, possibilitando chamadas de voz ilimitadas para todo o Brasil. Além disso, ter um telefone fixo é um ótimo recurso em casos de emergências, onde o celular pode ficar sem bateria ou sinal.

Em planos de telefonia fixa, como na Vivo, você também encontra serviços adicionais, como a secretária eletrônica Vivo, identificador de chamadas e atendimento simultâneo para falar com duas pessoas ao mesmo tempo.

Aproveite todas as vantagens da Vivo Fixo, entre em contato com um consultor e escolha o melhor plano para você

Com planos de telefonia fixa é possível reduzir a distância e aproveitar preços e tarifas exclusivas para todo o Brasil. | Foto: Shutterstock

Planos Vivo Fixo

Na Vivo, você pode falar ilimitado com qualquer telefone fixo e celular de todas as operadoras do Brasil. Mais do que telefonia fixa, a operadora também oferece planos completos para a sua casa, que podem incluir TV, internet e telefone a preços especiais. Os combos ainda podem incluir serviços digitais com aplicativos e serviços de streaming inclusos.

Dessa forma, além de todas as vantagens do telefone fixo, você ainda tem todo o controle da sua assinatura. Com o aplicativo Meu Vivo Fixo, você acessa histórico de faturas, emite a 2ª via de contas, verifica quem está conectado a sua rede Wi-Fi e controla todos os recursos do seu plano conforme desejar. Com mais de 80 lojas, a Móveis Brasília é a representante oficial da Vivo no Paraná e Santa. Entre em contato via WhatsApp e conte com um atendimento personalizado, onde um de nossos consultores irá te ajudar a encontrar o plano ideal com melhor custo-benefício para as suas necessidades.