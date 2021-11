A internet de fibra ótica oferece melhor conexão e Wi-Fi de qualidade, mas é preciso entender quantos megas são o ideal para a sua necessidade. Saiba como escolher o plano perfeito.

A quantidade de megas que você contrata no seu plano de internet faz toda a diferença no seu dia a dia. Seja para jogar online, para compartilhar o Wi-Fi com várias pessoas e ter vários dispositivos conectados, fazer uploads ou assistir algo em streaming, o seu plano de banda larga precisa oferecer ultravelocidade e estabilidade. Para isso, a fibra ótica é a tecnologia que suporta Wi-Fi de qualidade, rapidez e maior desempenho na sua conexão.

Como funciona a tecnologia de fibra ótica

Para ter sinal de banda larga com Wi-Fi forte, com menos quedas de transmissão do que a conexão discada, o sinal da fibra ótica envia o tráfego tão rápido quanto a velocidade da luz. A estrutura de vidro, diferente dos cabos de cobre que podem causar quedas e lentidão no sinal, é responsável por transmitir sinais eletromagnéticos, ou seja, luz. O que faz o sinal da fibra ótica sempre ser eficiente e de qualidade, independente dos megas contratados.

Com a fibra ótica é possível contratar diferentes velocidades de banda larga. Entre elas 200, 300 e 600 megas.

Entre em contato com um de nossos representantes e tenha atendimento personalizado na hora de escolher o plano de fibra ótica para a sua casa

Entender a sua necessidade é fundamental para escolher o plano com a velocidade ideal. | Foto: Shutterstock

Escolher entre 200, 300 e 600 Megas

Para selecionar o melhor plano para sua casa, entenda quais são as suas necessidades e para que você vai usar sua internet. A quantidade de megas que você escolhe em um plano de banda larga é a velocidade para downloads e uploads. Ou seja, quanto mais pesado forem os arquivos que você compartilha ou maior o número de pessoas conectadas ao Wi-Fi, maior a quantidade de megas que você precisa.

Entenda como cada plano funciona

O plano de 200 Megas é perfeito para quem não vai compartilhar o Wi-Fi com muitas pessoas, mas quer ficar conectado nas redes sociais e navegar na internet, trabalhar de casa e fazer download e upload de arquivos não muito pesados. Este plano oferece internet de qualidade para as tarefas do dia a dia.

O plano de 300 Megas é ideal para quem quer ficar conectado a vários sites e redes sociais simultaneamente, compartilhar Wi-Fi com a família sem perder velocidade, e assistir muitas séries e filmes online. Além de jogar online com os amigos sem travar.

No plano de 600 Megas você tem todos esses benefícios — redes sociais, jogos online, curtir filmes e séries online — mesmo com a família e amigos conectados. Além de fazer download e upload de arquivos pesados sem travar sua conexão.

Contrate sua internet de ultravelocidade

Agora que você já conhece a diferença dos planos de 200, 300 e 600 megas, está na hora de contratar o plano que melhor se encaixa para você. Independente do plano que você escolher, a Vivo Fibra oferece instalação grátis, além do Wi-Fi e modem grátis. Lembrando que na Vivo você pode contratar combos de Internet Fibra Ótica + TV HD + Fixo, além de planos com Netflix e Disney+.

Para falar com conosco e contratar a banda larga em fibra ótica que oferece navegação consistente, além de conexão veloz, sem quedas ou travamentos, entre em contato pelo WhatsApp ou visite uma de nossas lojas em Curitiba:

Rua Juvenal Carvalho, 127;

Rua Marechal Deodoro, 60;

Rua XV de Novembro, 168;

Rua Izaac Ferreira da Cruz, 2749;

Rua Camões, 601.

Nossa equipe qualificada está preparada para tirar todas suas dúvidas e ajudar a escolher o plano da Vivo Fibra Ótica mais adequado para sua casa. Saiba mais clicando aqui.