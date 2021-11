Parte do processo de vendas inclui entender as necessidades do cliente. Com isso, várias amizades acabam surgindo. Conheça algumas histórias.

Um dos grandes pontos fortes de qualquer empresa ou marca é um bom atendimento. Por isso, desde o momento da venda, o relacionamento entre vendedor e cliente pode fazer toda a diferença. Mas e quando a venda dá início a uma amizade?

Mais do que uma venda

Ouvir o cliente é um dos grandes diferenciais para o bom atendimento e, consequentemente, uma boa venda. E é a partir desse passo tão simples que as possibilidades se abrem. Muitos clientes compartilham suas histórias e vivências no processo de compras, seja buscando por um presente para alguém especial, celebrando alguma data ou realizando algum sonho, como a casa própria ou o casamento.

A loja de varejo Móveis Brasília está no mercado há mais de 50 anos e, nesses anos de mercado, diversos vendedores se tornaram amigos de seus clientes. Com um atendimento personalizado e próximo, é bastante comum que surjam novas amizades.

Conheça a Móveis Brasília e aproveite ofertas exclusivas

Amizade e fidelidade

Com tanto tempo de mercado, diversos clientes frequentam as lojas da Móveis Brasília há anos. Assim, muitos vendedores acompanham acontecimentos importantes ao longo da vida dos clientes. Desde pintar uma casa, montar uma lista de presentes de casamento ou mobiliar uma nova casa.

Além disso, a loja trabalha com pagamentos por carnê, o que leva o cliente a frequentar as lojas para realizar os pagamentos e facilitando a proximidade com a equipe. Conversas que começam com um cafezinho, levando a convites para um churrasco e, acredite se quiser, convites para padrinhos de casamento. Em algumas lojas, os clientes são conhecidos pelo nome e costumam até mesmo visitar a loja para tomar um café ou trazer o restante da família.

O Grupo Móveis Brasília

Fundada em Londrina, a rede Móveis Brasília se consolidou ao longo de mais de 50 anos com sua logística, gestão e atendimento diferenciado. Com cerca de 20 lojas no Paraná e em Santa Catarina, o grupo também é representante oficial da Vivo, com mais de 100 lojas VIVO no Sul do país

Se você quer atendimento personalizado de uma equipe que busca entender suas necessidades para oferecer os melhores produtos e serviços, conheça a Móveis Brasília.