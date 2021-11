Não importa o quanto as coisas possam mudar, a paixão pelo futebol não muda! Saiba como acompanhar todos os jogos e campeonatos importantes online.

O mundo está mudando, mas se tem uma coisa que não muda nunca é a paixão do brasileiro por futebol. Com a pandemia, as restrições devido à quarentena e o uso da internet cada vez mais presente nas mais diversas atividades do nosso dia a dia, também achamos novas maneiras de acompanhar nossos esportes favoritos.

Se a internet já possibilitava que muitos de nós tivéssemos acesso a todos os jogos dentro ou fora de casa, cada vez surgem mais canais, sites, aplicativos e soluções digitais especializadas em transmissões e conteúdos relacionados ao futebol.

Como assistir futebol online?

Uma das formas mais fáceis de acessar partidas de futebol online é pelo Facebook ou YouTube, onde algumas páginas transmitem os jogos ao vivo ou ainda é possível encontrar vídeos com os melhores momentos.

Canais de esportes também oferecem coberturas mais completas de jogos e campeonatos. Com serviços de streaming, você pode assistir partidas ao vivo ou ainda revê-las, além de contar com programações totalmente voltadas a esportes e ao futebol.

Também está cada vez mais fácil acompanhar os jogos de qualquer lugar. Muitos desses canais têm aplicativos para Android, iOS e Smart TVs, além de serem acessíveis diretamente pela web.

Contrate um plano Vivo Fibra e tenha sempre acesso aos seus esportes favoritos

As transmissões de futebol estão cada vez mais acessíveis em diversos canais e dispositivos, mas é importante ter uma boa conexão com a internet | Foto: Shutterstock

Planos Vivo Fibra para assistir jogos online

Mais do que plataformas e dispositivos, ter uma boa conexão com a internet vai fazer toda a diferença na hora de assistir jogos online. Afinal, ninguém quer perder aquele lance importante porque o sinal está instável, certo?

A Vivo oferece planos de internet com 200, 300 ou até 600 mega de velocidade com a tecnologia de fibra ótica, que possibilita uma conexão mais estável. Além disso, os planos oferecem modem e Wi-Fi grátis, garantindo melhor alcance do sinal pela casa.

Mais que uma ótima conexão com a internet, os planos Vivo Fibra têm conexão ilimitada com o Estádio TNT Sports, o que te dá acesso à UEFA Champions League, aos jogos do Brasileirão, às partidas da Liga Europa e outros campeonatos, entrevistas e programas esportivos ao vivo.

Entre em contato com um consultor em uma destas lojas VIVO e conte com um atendimento personalizado para escolher o plano da Vivo ideal para que você não perca nenhum lance importante dos seus jogos favoritos.