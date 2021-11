Teste de velocidade da sua internet ajuda a identificar se você está recebendo o plano contratado e entender a qualidade da sua conexão. Saiba como.

Contratou um plano, mas a internet está travando, suas ligações do WhatsApp estão caindo, fazer uma vídeochamada então é quase impossível? Para saber se você está recebendo a internet contratada, faça um teste de velocidade de internet e entenda melhor a qualidade da sua conexão. Com esse teste você verifica sua.

Velocidade de download: calcula o tempo de carregar uma página da web ou streaming de vídeos;

Velocidade de upload: analisa a velocidade para enviar um arquivo, seja um e-mail ou uma foto em alguma rede social;

Ping ou taxa de latência: verifica a intensidade em sua rede. Quanto menor o ping, mais estável sua conexão.

Para fazer o teste de velocidade da Vivo, basta seguir este passo a passo:

Seja no celular ou no computador, feche todas as abas do seu navegador e aplicativos. Você também deve interromper atualizações e downloads;

O melhor é ter seu dispositivo (notebook ou computador) conectado diretamente ao roteador, por meio do cabo de rede. Se estiver fazendo o teste pelo celular, fique próximo ao seu roteador Wi-Fi;

Abra o teste de velocidade de internet da Vivo e clique em “Iniciar”;

Pronto!

Além de verificar o plano contratado, com o teste de velocidade você pode avaliar a necessidade de trocar seu plano de internet. | Foto: ShutterStock

Qual a melhor velocidade de internet?

Agora que você já fez o teste e verificou sua velocidade de download, upload e ping, você precisa confirmar se a velocidade confere com o seu plano contratado. Se sua conexão está lenta, mas o teste de velocidade mostrou que você está recebendo o que foi contratado, e mesmo assim não é suficiente para você, talvez esteja na hora de trocar seu plano.

Lembre-se que há uma diferença entre a velocidade do Wi-Fi e da conexão via cabo de rede. Quando fazemos o teste pelo celular, a velocidade diminui pois há mais interferências na conexão. Caso o teste tenha mostrado uma velocidade muito inferior a sua banda larga contratada, entre em contato com a sua operadora.

Para saber mais sobre a qualidade da sua conexão, leia Teste de velocidade | Como testar internet Vivo fibra.

Contratando internet com ultravelocidade

Se você quer a melhor tecnologia para uma conexão com ultravelocidade e estável, contrate a Vivo fibra ótica. A Vivo oferece planos de internet banda larga com fibra ótica de até 600 Mega. E se você quer velocidade no seu celular, em Curitiba, a Vivo oferece em todos os planos (Pós, Controle, Easy e Pré) internet 4.5G para uma navegação muito mais rápida e ágil.

Para conhecer mais os benefícios da Vivo e ver qual plano combina mais com você, fale com um de nossos profissionais pelo WhatsApp ou visite uma de nossas lojas.