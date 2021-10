Administrada por 8 irmãos, a rede de supermercados curitibana tem em seus colaboradores um dos pilares do seu crescimento.

Desde o início de sua trajetória, em dezembro de 1966, o Jacomar tem nos seus colaboradores um dos pilares de sua grande família.

Esse, inclusive, é um dos motivos do crescimento da rede de supermercados curitibana, que nunca deixa de investir em inovação, tecnologia, qualidade e capital humano.

Justamente por isso, em sua missão, o Jacomar busca oferecer aos seus clientes o melhor atendimento, sem esquecer de seus costumes e crenças, ao mesmo tempo em que desenvolve ações para valorizar seus quase 2.200 colaboradores.

A importância da família

O Jacomar é uma empresa totalmente familiar. Fundado pelo sr. Jacob Pankratz Filho, o supermercado está sob os cuidados de seus 8 filhos.

Por isso mesmo, a família sempre foi importante para a empresa, inclusive a de seus funcionários.

Assim, desde o início de sua história, o Jacomar carrega importantes tradições do sr. Jacob, reproduzidas na gestão e na relação com seus colaboradores. Uma delas é a folga aos domingos.

Desde a fundação da empresa, o patriarca reserva este dia da semana para ficar com a família e também deseja que os colaboradores da rede desfrutem do mesmo benefício. Por isso, as lojas fecham aos domingos.

Mais saúde e bem-estar

A qualidade de vida de seus colaboradores também é uma preocupação do Jacomar. Por isso, a empresa oferece benefícios e promove ações em prol da saúde de todos.

Durante dois dias da semana, os funcionários participam de ginástica laboral. Além disso, o Jacomar disponibiliza consultoria de relacionamento, dedicadas a conversar e aconselhar as pessoas, ajudando-as a enfrentar os desafios do dia a dia.

A empresa também desenvolve programas do SESMT sobre prevenção de acidentes do trabalho, além de campanhas de prevenção sobre diversos temas ligados à saúde e a qualidade de vida, como diabetes, problemas do coração, ansiedade, entre outros.

Além disso, o Jacomar ainda oferece benefícios importantes, como plano de saúde, plano odontológico, plano de cargos e carreiras, além de brindes e presentes em datas comemorativas e um sorteio quinzenal de um kit churrasco para seus colaboradores.

Tudo isso com o objetivo de promover um ambiente de trabalho seguro, saudável, agradável e com mais qualidade de vida para os colaboradores.

Outros benefícios

A rede de supermercados curitibana oferece ainda para seus colaboradores:

Alimentação na Empresa;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Plano de Cargos e Carreiras;

Prêmio Assiduidade Mensal;

Convênio Farmácia;

Seguro de Vida em Grupo;

Auxílio Creche;

Summus Emergências Médicas;

Escola de Capacitação Jacomar;

Uniforme Cedido pela Empresa;

Recrutamento Interno;

Vale-Transporte;

Auxílio Educação.

Atenção à pandemia

Com a pandemia do novo coronavírus, a atenção dedicada à saúde dos seus colaboradores aumentou ainda mais, além da preocupação com seus clientes.

Assim, todas as medidas de prevenção estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores ligados ao setor de saúde foram adotadas pela rede.

Com isso, o Jacomar redobrou a atenção e os cuidados com a limpeza dos postos de trabalho, fornecendo álcool em gel para higienização frequente das mãos, em todos os setores.

Além disso, a empresa promove a entrega frequente de máscaras e verifica a temperatura dos colaboradores antes do início de cada jornada de trabalho.

O supermercado também disponibiliza o SESMT – Setor Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que faz o gerenciamento diário de todas as variáveis que envolvem a pandemia.

A relação da rede Jacomar com seus colaboradores sempre foi de muito respeito, com atenção às suas necessidades, a fim de proporcionar não só o bem-estar profissional, mas também pessoal.

Com todos os cuidados e ações desenvolvidas, a empresa percebe diariamente que os colaboradores têm mais disposição, vontade e alegria para trabalhar na empresa.

Tudo isso é refletido na qualidade do serviço oferecido aos clientes e no crescimento do Jacomar.

