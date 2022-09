O almoço de domingo pode ser simples e barato, mesmo que seja para a família toda. Aprenda receitas para a ocasião que são deliciosas!

Sem ideias para a comida do fim de semana? Estamos aqui para ensinar opções de almoço de domingo simples e barato. Confira as receitas práticas e saborosas.

Receita com frango desfiado

O frango é uma das carnes mais deliciosas e acessíveis, e essa receita que trouxemos é perfeita para uma reunião familiar tradicional sem preocupações.

Abobrinha recheada com frango

Ingredientes

2 abobrinhas redondas;

Azeite a gosto;

1 cebola;

2 dentes de alho;

2 pimentas-de-cheiro;

400 g de peito de frango desfiado;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

100 g de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio e cozinhe no vapor por cerca de 10 minutos;

Retire as sementes e reserve;

Em uma panela, coloque o azeite e refogue a cebola, o alho e a pimenta-de-cheiro. Adicione o frango desfiado e as sementes das abobrinhas. Tempere com sal e pimenta, refogue tudo e reserve;

Em uma assadeira, coloque as abobrinhas cozidas;

Recheie cada uma com o peito de frango desfiado;

Polvilhe queijo ralado por cima;

Leve ao forno até derreter o queijo e sirva.

Receita com carne moída

Essa receita com carne moída simples do site Tudo Gostoso é de dar água na boca e é super fácil de fazer.

Escondidinho de carne moída

Ingredientes

1 kg de batata;

500 g de carne moída;

200 g de queijo muçarela;

Azeite;

1 cebola;

1 dente de alho amassado;

Sal a gosto;

Pimenta-branca a gosto;

Cheiro-verde a gosto;

1/2 copo de leite;

2 colheres de manteiga;

Modo de preparo

Descasque as batatas, corte ao meio e cozinhe com água e sal;

Amasse as batatas, adicione o leite e a manteiga, misture até formar um purê e reserve;

Em uma panela, adicione 1 fio de azeite, a cebola, o alho e refogue a carne moída. Tempere com sal, pimenta-branca, cheiro-verde e cozinhe até secar a água da panela;

Forre uma assadeira com a metade do purê de batata. Acrescente uma camada de queijo e uma camada de carne moída;

Repita o processo e finalize com queijo ralado por cima.

Leve ao forno por 40 minutos e sirva.

Receita com linguiça

Almoço de domingo não é o mesmo sem uma receita com linguiça toscana. Essa carne bem acessível fica saborosa e suculenta nessa receita do site Tudo Gostoso.

Arroz com linguiça

Ingredientes

6 colheres (sopa) de óleo;

300 g de linguiça toscana em rodelas;

1/2 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

Pimenta dedo-de-moça;

1 cubo de caldo de carne;

2 xícaras de arroz;

Sal a gosto;

4 xícaras de água morna;

1 lata de ervilha;

1 lata de milho;

1 tomate picado;

Queijo parmesão ralado a gosto;

Cheiro-verde a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela com óleo, acrescente a linguiça, a cebola e refogue. Adicione o alho, a pimenta, o cubo de carne e refogue mais um pouco;

Acrescente o arroz, o sal e a água morna. Tampe a panela e deixe até o arroz cozinhar;

Depois, adicione a ervilha, o milho, o tomate e mexa bem;

Por fim, acrescente o queijo parmesão ralado e mexa um pouco;

Finalize com cheiro-verde a gosto e sirva.

Receita vegetariana

Que tal fazer um almoço diferente? A carne está quase em todas as refeições em família, então trazer de vez em quando receitas vegetarianas fáceis pode surpreender o paladar de todos. Confira a receita abaixo.

Nhoque de mandioquinha

Ingredientes

500 g de mandioquinha (descascada e cozida);

1 colher de sopa de azeite;

Sal a gosto;

5 colheres de sopa de amido de milho;

Molho de tomate a gosto.

Modo de preparo

Coloque a mandioquinha em uma tigela, amasse bem, adicione azeite, sal e misture. Aos poucos, acrescente o amido e misture;

Transfira a massa para uma bancada lisa e sove até parar de grudar nas mãos;

Divida a massa em 4 partes iguais, enrole cada uma das partes, e corte os rolinhos em pedaços pequenos;

Leve uma panela com água ao fogo e cozinhe o nhoque. Quando o nhoque começar a subir, transfira-o para um refratário e jogue o molho de tomate (quente) sobre ele. Depois é só servir!

Receita com abobrinha

A abobrinha é um alimento super versátil e o jeito mais simples de prepará-la é refogada. Aprenda como fazer abobrinha refogada nessa receita do site Tudo Gostoso.

Abobrinha refogada

Ingredientes

1 abobrinha grande;

1 caldo Knorr de sua preferência;

1 envelope de Sazón de legumes;

1 cebola picada;

1/2 colher de óleo;

1/2 copo de água.

Modo de preparo

Corte a abobrinha em pedaços não muito grandes;

Refogue a cebola com o caldo Knorr no óleo. Quando a cebola estiver ficando dourada, adicione as abobrinhas cortadas e o Sazón. Misture os ingredientes e coloque a água. Tampe a panela e deixe em fogo baixo;

Fique de olho para a abobrinha não grudar. Experimente e desligue o fogo quando ela estiver boa.

