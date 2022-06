A personalização e a experiência de compra são temas que ganharam muito valor no varejo nos últimos tempos. A pesquisa […]

A personalização e a experiência de compra são temas que ganharam muito valor no varejo nos últimos tempos. A pesquisa da Euromonitor revela que 56% dos consumidores se importam com experiências de compra mais personalizadas.

Isso significa que um estabelecimento precisa estar próximo ao cliente, oferecendo um atendimento de qualidade, com produtos selecionados e um ambiente aconchegante. E essa é a principal proposta buscada e praticada pelos mercados de bairro.

Por isso, é possível perceber uma maior procura dos clientes por mercados com essas configurações.

Em um outro levantamento feito pelo Sebrae, o número de novos empreendimentos no comércio varejista em bairros cresceu 12% entre 2020 e 2021, recebendo destaque aqueles que comercializam produtos alimentícios.

Esse fenômeno foi muito impulsionado pela pandemia: as pessoas procuram estabelecimentos perto de suas casas para evitar grandes deslocamentos e realizarem compras pontuais, ao invés de compras mensais.

A rede Jacomar é comumente conhecida por ser um mercado de bairro que, com o passar dos anos, se modernizou sem deixar de lado os princípios e valores instituídos pelo casal fundador, seu Jacob e Dona Maria.

O cuidado com o seu dia a dia

A prioridade foi e ainda é oferecer qualidade, tanto nos produtos quanto no atendimento.

O setor de hortifruti da rede conta com produtos frescos, que vêm direto do campo para a mesa do consumidor. A seleção variada dos itens surpreende e garante tudo o que você precisa para uma alimentação saudável e equilibrada. Não deixe de aproveitar os preços imperdíveis da 4ª Feirão Jacomar.

Seja um almoço em família, o churrasco do final de semana ou janta deliciosa, os produtos com a qualidade que você conhece e confia estão no Açougue do Jacomar. E ainda tem ofertas especiais na 5ª das carnes.

A Panificadora e Confeitaria apresenta iguarias deliciosas, feitas com muito carinho para deixar o café da manhã ou da tarde ainda mais gostosos. A rede ainda tem a tradição em produzir itens especiais da cultura alemão, exclusividade que você só encontra no Jacomar.

Independente do setor, o Jacomar garante o frescor, a qualidade e o bom preço de todos os produtos.

Estabelecido em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais e Fazenda Rio Grande, você sempre encontra uma unidade Jacomar pertinho da sua casa!