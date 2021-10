Mais do que comprar um produto, o cliente de hoje deseja encontrar a solução para sua necessidade.

O uso de dispositivos móveis, a internet, as redes sociais, aplicativos e outras ferramentas digitais mudaram o modo como o consumidor compra seus produtos.

Se antes para adquirir algum bem era preciso se dirigir até a loja física, hoje – com apenas alguns cliques – é possível comprar algo ou contratar um serviço sem sair de casa.

Dessa maneira, o cliente tem a opção de escolher qual a forma mais cômoda de consumir o que ele precisa e, assim, sua experiência se torna mais prazerosa.

No supermercado, por exemplo, os caixas de autoatendimento permitem que o cliente realize todas as etapas de sua compra sozinho, desde o registro de produtos até o pagamento.

Transformação digital

A transformação digital do mercado consumidor foi acelerada com a pandemia. Na verdade, a adoção de ferramentas tecnológicas por empresas já era uma necessidade antes mesmo do isolamento social.

Nesse sentido, o contexto trazido pela crise sanitária mostrou o quanto é necessário para os mais diversos modelos de negócio acompanharem as mudanças e as inovações.

Dessa forma, o cenário é de desenvolvimento, inclusive no setor varejista. Nas redes de supermercado, por exemplo, a tecnologia tem sido cada vez mais necessária para facilitar ainda mais a vida dos consumidores.

Atenção à experiência do cliente

O cliente de hoje não busca apenas comprar um produto, ele deseja viver uma experiência incrível. Assim, sua ida ao supermercado precisa ser única e personalizada.

Se antes o preço era um dos principais motivadores na hora de decidir comprar, hoje o consumidor espera muito mais.

Até um tempo atrás, na hora de fazer as compras, as pessoas procuravam produtos mais baratos, independente de sua qualidade. Hoje, elas querem mercadorias que resolvam seus problemas, seja qual for o preço.

Investindo na experiência do cliente

O Jacomar, supermercado tradicional de Curitiba e região metropolitana, é um exemplo de como utilizar a tecnologia para melhorar ainda mais a experiência do cliente.

Além dos caixas de autoatendimento, presentes nas lojas do Boqueirão, Uberaba e Fazenda Rio Grande, o supermercado disponibiliza para seus clientes o Clube da Economia, através do qual concede descontos exclusivos e ofertas personalizadas.

Para participar do clube, o cliente acessa o aplicativo (pode baixar o app “Clube da Economia Jacomar”) ou entra no site, faz o cadastro e passa a receber as ofertas especiais.

Outra opção oferecida pelo Jacomar, para atender às novas demandas de consumo, é a possibilidade de os clientes efetuarem suas compras pelo aplicativo do iFood e receberem em casa. Nesse caso, é preciso consultar as regiões atendidas.

O site, as redes sociais e o WhatsApp também são utilizados pelo supermercado curitibano para facilitar o atendimento a seus clientes. Além de utilizar esses canais como plataformas de comunicação, o Jacomar divulga suas ofertas, promoções e dicas.

