Mesmo com uma rotina corrida, é possível se alimentar bem com refeições preparadas em casa.

Quem enfrenta uma rotina intensa e, por isso, passa o dia fora de casa, sabe o quanto faz falta uma boa alimentação, principalmente aquela com gostinho de refeição caseira.

O problema é que, com a correria do dia a dia, ir para a cozinha preparar a comida que você gostaria de consumir ao longo da semana é uma missão quase impossível.

Principalmente para quem é jovem e está morando sozinho pela primeira vez ou recém-casados inexperientes quanto aos assuntos domésticos.

Se a sua realidade é essa e, mesmo assim, você não abre mão de comer bem, a boa notícia é que isso é possível. Mesmo com uma rotina tão corrida ou sem muitos dotes culinários.

Afinal, uma boa alimentação é essencial para ter mais disposição e produtividade no dia a dia.

Comece com receitas mais simples

Como a ideia é cozinhar sem perder muito tempo no preparo dos alimentos, comece por refeições mais simples e com poucos ingredientes.

Em uma busca rápida no Google, por exemplo, é possível encontrar uma série de receitas que atendem sua necessidade de rapidez e praticidade.

Sendo assim, após escolher quais receitas você irá fazer, defina os ingredientes que vai precisar e verifique se já tem todos eles em casa. Se faltar algum item, liste todos e providencie no supermercado.

Faça quantidades maiores e congele

Uma boa solução para otimizar seu tempo na hora de preparar a comida e garantir uma boa alimentação durante a semana é cozinhar em maior quantidade e, assim, congelar porções para todos os dias.

Você pode aproveitar um dia no final de semana para fazer isso. Alimentos como arroz, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, frango ou carne, por exemplo, não perdem a qualidade quando esquentados no micro-ondas.

5 alimentos rápidos de preparar

Não precisa gastar muito tempo para preparar refeições práticas e nutritivas como uma omelete. Crédito: Shutterstock

Para quem vive na correria, não tem nada melhor do que aprender a fazer pratos rápidos e fáceis de preparar e, além disso, garantir refeições nutritivas e saudáveis.

Salada de atum com arroz

Esse é um dos pratos mais rápidos de fazer. Basta lavar e cortar as folhagens, tomate e outros vegetais que você deseje utilizar na salada.

Depois, abra uma latinha de atum em conserva, misture com a salada e acrescente um pouco de limão. Em seguida, é só cozinhar o arroz, que fica pronto em 15 minutos.

Panquecas com diferentes recheios

A massa é bem fácil e rápida de fazer. É só bater os ingredientes no liquidificador e, em seguida, colocar a mistura na frigideira antiaderente.

Com as massas das panquecas assadas, é só acrescentar o recheio, que pode ser de queijo e tomate, carne moída ou frango desfiado que sobrou, por exemplo. Para finalizar, você pode colocar por cima um molho pronto.

Omelete com queijo e presunto

Essa é uma das receitas mais práticas de fazer. Você só precisa bater 2 ovos, 1 pitada de sal, pimenta e acrescentar os temperos e verduras que preferir.

Em seguida, derrame a mistura na frigideira antiaderente e cozinhe por cerca de 1 minuto. Vire, acrescente o queijo e o presunto e dobre a omelete, deixando cozinhar por mais 2 minutos.

Estrogonofe de carne com arroz

Uma receita bem prática, porque você só precisa acrescentar os ingredientes na panela. Compre uma carne já cortada e coloque-a para cozinhar com alho, sal a gosto, pimenta e os temperos de sua preferência.

Espere cozinhar um pouco, acrescente molho de tomate, mostarda, cogumelos e, por fim, o creme de leite. Sirva com arroz, que também é bem rápido de fazer.

Frango grelhado com batata-doce

Uma combinação bastante nutritiva e com preparo super-rápido. Deixe o filé temperado na geladeira e, na hora do almoço, basta fritá-lo na frigideira com um pouco de azeite.

Enquanto o frango tá fritando, deixe a batata-doce cozinhando em uma panela com água (por cerca de 15 ou 20 minutos).

Utilize um importante ingrediente: a praticidade

Não tem como dar errado. Praticidade e boa alimentação combinam muito bem, principalmente para quem deseja comer de forma saudável e fugir dos fasts foods.

Mas, mesmo com toda estratégia, nem sempre conseguimos dedicar um tempo maior para preparar nossas refeições. Por isso, nessas horas precisamos ter alimentos “coringa” em nossa despensa e geladeira, como os congelados.

Essa é uma ótima solução, já que em poucos minutos conseguimos montar uma refeição nutritiva.

Nesse sentido, o supermercado é o local ideal para nos abastecermos de itens que facilitam e muito a nossa vida, como polpas, frutas e legumes congelados, hambúrgueres, massas, entre outros.

