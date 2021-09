A alimentação desempenha papel fundamental para recuperar a saúde física e mental.

Trabalho em excesso, trânsito, preocupações, afazeres domésticos e falta de tempo para se alimentar ou se exercitar. Essa é a rotina de muitas pessoas que convivem com problemas como estresse, insônia e ansiedade, por exemplo.

Um estudo feito pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse (Isma-BR) revelou que o Brasil está entre os países com maior índice de estresse do mundo: 70% da população ativa possui ou já apresentou algum sintoma.

Além disso, a correria do dia a dia também contribui para a sensação de irritação, falta de energia e disposição. Por isso, tentar viver de forma mais leve é essencial para recuperar a saúde física e mental.

Nesse sentido, a nossa alimentação desempenha papel fundamental. Isso porque alguns alimentos possuem antioxidantes, importantes para diminuir a produção de radicais livres e, assim, combater o estresse.

Alimentos que deixarão sua vida mais calma

As composições nutricionais de alguns alimentos fazem deles importantes aliados para o relaxamento do corpo e da mente.

Carboidratos integrais

O consumo ajuda o corpo a manter suas reservas de glicogênio e, assim, evitar a fadiga e as dores pelo corpo.

Além disso, deixar de consumir carboidratos faz com que o cérebro pare de regular a serotonina, que é um dos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar.

Leite e derivados

Rico em triptofano, aminoácido essencial na formação de serotonina (responsável pelo relaxamento e bem-estar), o leite possui alto teor de cálcio, mineral fundamental para a transmissão de impulsos nervosos e para composição dos ossos e dentes.

O baixo nível de cálcio no organismo pode levar ao aumento da irritabilidade e do nervosismo. O leite também é rico em melatonina, que é responsável pela qualidade do sono.

Amendoim

Esse é mais um exemplo de alimento rico em triptofano, aminoácido que se converte em serotonina e não é produzido naturalmente no nosso corpo.

O amendoim também é rico em vitamina E, vitaminas do complexo B, folato, magnésio, zinco, fósforo, cobre, potássio e cálcio. Entre seus vários benefícios, ele ajuda a melhorar o humor.

Chocolate meio amargo

O cacau tem o poder de regular os níveis de estresse em nosso organismo, pois reduz hormônios como o cortisol. Seus antioxidantes também contribuem para baixar a pressão e melhorar a circulação.

O ideal é consumir um quadradinho por dia apenas, para não abusar das calorias. Dê preferência a variedades que contenham no mínimo 70% de cacau (possui menos açúcar).

Castanha-de-caju

O mau humor pode diminuir com o consumo regular de castanha de caju, devido à presença do aminoácido L-triptofano, que estimula a produção de serotonina no organismo, o hormônio responsável pela sensação de bem-estar.

Além disso, ela é rica em gorduras boas para o coração e em minerais como magnésio, ferro e zinco, que previnem a anemia e melhoram a saúde da pele, das unhas e do cabelo. A castanha também possui ômega-3 e proteínas.

Ervas (fitoterápicos)

Costumam ser utilizadas em chás ou em sucos e tem ações sedativas no sistema nervoso central, o que contribui para acalmar, relaxar e, dependendo da erva, induzir o sono.

Opte por ervas como cidreira, melissa, passiflora, mulungu, anis-estrelado e camomila.

Laranja, morango, maracujá, acerola, kiwi e goiaba

Frutas com boa quantidade de vitamina C e minerais como o magnésio, cálcio e potássio.

Os nutrientes presentes nessas frutas mantêm os níveis de cortisol (hormônio expelido em resposta ao stress e ansiedade) baixos, fortalece o sistema imunológico e ajuda a regular a pressão arterial.

Banana

Cheia de potássio e magnésio, que são relaxantes musculares naturais, a banana também contém o aminoácido triptofano (o mesmo do leite), que se converte em 5-HTP no cérebro.

Por sua vez, o 5-HTP é convertido em serotonina e melatonina, hormônio produzido pela glândula pineal que age no controle dos ciclos de sono e vigília.

Spa em casa

Desfrutar da própria companhia e reservar um tempo para dedicar ao autocuidado também ajuda a combater o estresse. Imagem: Shutterstock

Outra forma de combater o estresse e o cansaço é se dedicar ao autocuidado. Por isso, reserve um momento da sua rotina para cuidar do corpo e da mente. Que tal organizar um spa caseiro e desfrutar da sua própria companhia?

Vista uma roupa bem confortável. Em seguida, prepare o ambiente. Escolha um local tranquilo e deixe-o bem aconchegante. Você pode usar luzes baixas, velas aromatizantes, incensos, almofadas e colocar uma playlist bem relaxante para tocar.

Comece fazendo uma leve esfoliação em seu corpo e, depois, aplique uma máscara facial. Em seguida, trate seus cabelos e finalize os cuidados com um escalda-pés.

O melhor disso é que você pode preparar todos os produtos do seu spa em casa, com ingredientes do seu dia a dia.

Esfoliante natural

Ingredientes

1 xícara (chá) de hortelã morno preparado com um punhado de hortelã fresca;

3 colheres (sopa) de aveia;

1 colher (sobremesa) de azeite a frio ou óleo de amêndoas (vendido em casas de produtos naturais).

Modo de preparo e uso

Misture bem os ingredientes e massageie suavemente (em movimentos circulares) por todo o corpo e rosto.

A aveia, além de promover a remoção das células mortas, é rica em vitamina E, proporcionando mais vitalidade para a pele. Após a massagem, tome uma ducha rápida para remover da pele e continuar o tratamento.

Creme para o rosto

Ingredientes

1 colher (café) do óleo escolhido;

1 colher (sopa) de abacate.

Modo de preparo

Macere bem o abacate com o garfo até que vire uma pasta. Misture com o óleo e aplique em todo o rosto, deixando agir por 15 minutos. Lave em água corrente. Essa combinação de abacate com óleo é altamente hidratante e antioxidante.

Tratamento capilar

Ingredientes

1 colher (sobremesa) de mel;

1 colher (sopa) de água morna (ou o quanto bastar);

1 ou 2 colheres (sopa) de abacate.

Modo de preparo e uso

Antes de aplicar, massageie um pouco do óleo (que pode ser de coco, gergelim ou azeite) nas pontas dos cabelos. Macere o abacate com o garfo.

Misture o mel com a água para deixar uma consistência mais líquida e incorpore ao abacate. Passe em todo o comprimento dos cabelos e enrole em uma toalha macia e aquecida. Aguarde 15 minutos e lave como de costume.

Escalda-pés

Encha uma bacia com água morna e coloque ervas calmantes, como camomila, hortelã ou capim-limão. Você também pode colocar algumas pedras para fazer pressão nos pés.

Você acabou de descobrir que alguns elementos são capazes de combater o estresse e nos ajudar a relaxar.

