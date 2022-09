Se você está procurando por uma dieta para emagrecer que não seja agressiva, saiba o que é a dieta low carb e como inclui-la em suas refeições.

A dieta low carb é a queridinha de muitas pessoas que querem emagrecer ou ter uma alimentação mais saudável. Você pode incluir essa dieta na alimentação da sua família, já que ela não é tão restrita.

Entender quais alimentos estão incluídos na dieta e organizar as refeições da semana pode ser complicado, ainda mais com a correria do dia a dia. Para te ajudar com isso, trouxemos várias informações sobre a dieta low carb e dicas do que você pode comer durante 7 dias. Bora lá?

O que é a dieta low carb?

Ela consiste no pouco consumo de alimentos ricos em carboidratos: massas, arroz branco, refrigerante, cereais, farinha, maçã, entre outros. Em uma alimentação convencional, os carboidratos são, aproximadamente, 60% das calorias. Na dieta low carb , eles são 40% ou menos.

Para compensar a diminuição de carboidratos, o consumo de proteínas e gorduras boas aumentam: ovo, carnes magras, peixe, frango, castanhas, abacate, espinafre e azeite.

Dieta low carb: cardápio

A dieta low carb pode parecer difícil se você não está acostumada a comer um prato de comida saudável em todas as refeições. Não se preocupe, as refeições fitness são muito saborosas!

Confira essa tabela com 3 refeições por dia para a sua semana:

Refeição Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Café da manhã Torrada de pão integral com ovo mexido + abacate; Iogurte natural com granola. Pudim de coco e chia; Omelete crocante. Mingau de aveia com banana; Meio mamão papaia. Bolo de laranja low carb + café com leite de coco. Omelete com manteiga, ervas, sal, pimenta, tomate e queijo branco. Panqueca de aveia light com frutas e iogurte natural. Pão integral com pasta de amendoim. Almoço Salada de atum e grão de bico. Espaguete de abobrinha. Filé de peixe assado com legumes. Berinjela ao forno. Quiche de espinafre. Arroz de couve-flor + frango. Frango com quiabo. Jantar Lasanha de berinjela. Panqueca low carb de carne moída. Escondidinho de couve-flor. Torta de atum low carb. Canja de galinha. Fricassê de frango. Pizza low carb.

Na dieta low carb, evite doces, grãos refinados, frutas ricas em carboidratos, milho, batata, batata-doce, beterraba, cereais, cerveja, sucos, feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, açúcar, leite e alimentos com glúten.

É importante que você faça acompanhamento com nutricionista, que passará todas as informações completas para você começar a dieta low carb e incluirá receitas saudáveis para todas as refeições.

