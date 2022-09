Aprenda receitas de bolo diet e outras gostosuras saudáveis que ajudam diabéticos a manterem uma dieta específica.

A dieta para diabéticos tem que ser bem equilibrada, com várias receitas de lanches saudáveis. O grande obstáculo para manter a disciplina, na cabeça das pessoas, são as comidas saborosas e proibidas, cheias de açúcar e gordura. No entanto, não é assim! Existem várias receitas saudáveis que são deliciosas e fáceis de fazer.

Está duvidando? Dá uma olhada nas receitas que trouxemos, você vai amar.

Receitas de bolo para diabéticos

Aquele bolinho depois do almoço para matar a vontade de um doce é tudo de bom. E com essas receitas do Receita Natureba o diabético pode comer sem medo.

Bolo de chocolate diet

Ingredientes

MASSA

4 ovos;

1/2 xícara de cacau sem açúcar;

1 xícara de água quente;

1/2 xícara de adoçante xilitol;

2 xícaras de farinha de amêndoas;

1/2 xícara de óleo de girassol;

1 colher de sopa de fermento em pó.

COBERTURA

2 xícaras de leite desnatado;

150ml de chocolate 80% cacau;

1/2 xícara de creme de leite;

2 colheres de sopa de araruta (ou amido de batata ou tapioca).

Modo de preparo

Separe as gemas das claras. Coloque as gemas, o óleo, a água, o adoçante e o cacau no liquidificador e bata até misturar bem. Depois acrescente a farinha e volte a bater;

Bata as claras em neve, junte com a massa até ficar homogêneo, adicione o fermento e misture delicadamente;

Unte e enfarinhe uma forma, despeje a massa e leve ao forno preaquecido por 35 minutos;

Para a cobertura, dissolva a araruta no leite e leve ao fogo para ganhar consistência. Desligue o fogo e reserve;

Derreta o chocolate com o creme de leite e misture com a araruta dissolvida;

Retire o bolo do forno, espere esfriar e tire da forma;

Cubra o bolo com a cobertura e sirva.

Bolo de coco com banana

Ingredientes

2 ovos;

1 xícara de farelo de aveia;

1/2 xícara de coco ralado;

1 xícara de bananas amassadas;

2 colheres de chá de fermento;

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio;

1/2 colher de chá de sal;

3 colheres de sopa de óleo de girassol.

Modo de preparo

Misture bem todos os ingredientes, adicione a banana, misture, coloque o fermento e mexa delicadamente;

Unte uma forma e despeje a massa;

Asse em forno preaquecido por 45 minutos, até ficar firme;

Desligue o forno, deixe esfriar e sirva.

Receitas saudáveis para o dia a dia

As receitas de pratos de comida saudável para a rotina são essenciais e não podiam faltar na nossa lista. Veja algumas do Guia da Cozinha:

Caponata de berinjela

Ingredientes

3 berinjelas em cubos;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1/2 xícara de chá de azeite;

1 cebola picada;

1 pimentão vermelho picado;

1 pimentão amarelo picado;

1/2 xícara de chá de azeitona verde;

2 folhas de louro;

1/2 xícara de chá de uvas passas pretas sem sementes;

2 colheres de chá de açúcar;

6 colheres de sopa de vinagre.

Modo de preparo

Coloque as berinjelas em uma fôrma e polvilhe o sal. Deixe descansar por 30 minutos. Lave rapidamente em água corrente e seque com papel toalha.

Em uma frigideira grande e larga, aqueça 3 colheres de azeite em fogo médio, refogue a cebola e os pimentões por 5 minutos. Adicione a berinjela, a azeitona, o louro, a uva passa, o açúcar, o vinagre, o sal, a pimenta e cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando;

Desligue e deixe esfriar. Espalhe em uma travessa e use o restante do azeite. Tampe e leve à geladeira por 6 horas antes de servir.

Sanduíche de atum e abacate

Ingredientes

1 lata de atum;

2 cebolinhas verdes picadas;

2 colheres de sopa de maionese;

1 colher de chá de sal;

1 abacate maduro;

1 colher de sopa de suco de limão;

4 fatias de pão de centeio sem casca;

Modo de preparo

Desmanche o atum, misture a cebolinha, 1 colher de maionese e o sal;

Descasque o abacate, fatie e jogue o suco de limão por cima;

Recheie duas fatias do pão com a mistura do atum, cubra com abacate e espalhe o restante da maionese;

Feche o sanduíche com as outras duas fatias e sirva.

Onde encontrar ingredientes saudáveis?

Alguns ingredientes são bem difíceis de achar em mercados convencionais e isso pode dificultar a rotina. Ainda bem que no Supermercado Jacomar você encontra produtos com baixo índice de gordura e específicos para diabéticos.

O atendimento e os produtos são de qualidade, além do preço ser justo. O que sua família precisa para uma alimentação saudável tem no Jacomar.

Que tal visitar a loja próxima de você?