Durante o mês de setembro, o supermercado realiza uma série de ações e promoções para comemorar com toda família.

Em setembro, o Grupo Jacomar celebra mais um ano de muitas promoções, alegrias, trabalho e os melhores momentos em família. E claro, como todos os anos, a festa é para os clientes.

Os 55 anos do Jacomar vão ser comemorados com ações especiais para os clientes economizarem de verdade.

Afinal, o supermercado entende que a entrega de preços mais acessíveis é importante para seus consumidores economizarem e comprarem tudo que necessitam para a alimentação da sua família.

A família cresceu e fez história

Não é toda empresa que consegue ficar tantos anos no mercado e, no caso do Jacomar, isso só foi possível graças à perseverança da família fundadora, que trabalhou forte para o desenvolvimento do grupo.

O grupo é uma empresa que tem as pessoas como seu principal valor e capital. Isso porque um dos mais importantes valores do Jacomar é o respeito ao ser humano.

Exatamente por isso, os mais de 2.200 colaboradores, além dos seus fornecedores, foram fundamentais para os 55 anos de empresa e, por isso, fazem parte da grande família Jacomar.

sr. Jacob Pankratz Filho e a família que ajudou a construir a rede Jacomar. | Foto: Divulgação

Os clientes também são indispensáveis para a sustentação do supermercado até aqui. Aliás, eles são a principal motivação para a existência do grupo.

Confira as ofertas de aniversário que o Jacomar preparou para você.

Campanha de aniversário

Para chegar até aqui, o Jacomar fixou raízes bem firmadas e valores sólidos, e o principal deles é o respeito ao ser humano, independente do papel que ele exerce dentro do negócio.

É por isso que as ações da campanha de aniversário do Jacomar, neste mês de setembro, são para todo mundo:

Ação promocional com grandes ofertas;

Concurso cultural no Instagram: para resgatar e recordar fatos e histórias que aconteceram no Jacomar e marcaram a vida dos clientes;

Lançamento da websérie “A árvore da família”, que conta como a empresa foi fundada, o nascimento dos seus valores e a sua importante relação com colaboradores, fornecedores e consumidores.

A primeira mercearia da família, que se desenvolveu e virou uma rede de supermercados. | Foto: Divulgação

Um futuro de novas histórias

Quem diria que um armazém de secos e molhados, fundado em dezembro de 1966, iria se transformar numa rede de supermercados com mais de 2.200 colaboradores.

Talvez o sr. Jacob Pankratz Filho não tivesse ideia naquela época, mas o esforço, a dedicação e o respeito ao ser humano sempre estiveram presentes na história do Jacomar.

É por isso que uma história de respeito aos valores e às pessoas merece novos capítulos. Dessa forma, o Jacomar espera continuar avançando e construindo um futuro mais promissor, com benefícios ainda mais concretos para seus clientes, colaboradores e fornecedores.

Clique aqui e conheça mais sobre essa história no primeiro eposódio da websérie “A Árvore da Família Jacomar”.