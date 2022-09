Descubra a variedade de pontos de carne que existem e prepare um churrasco que agrade o paladar de todos.

O ponto da carne é motivo de discussão no churrasco em família. Cada um gosta de um diferente: ao ponto, bem-passada, malpassada. Nem sempre você consegue agradar todo mundo, principalmente se não conhece as técnicas de ponto da carne.

Para te ajudar a acabar com as reclamações no churrasco, nós vamos ensinar os diferentes tipos de ponto da carne. Continue lendo.

Carne ao ponto

A carne ao ponto é uma escolha para quem não quer tão mal passada nem tão bem passada. Foto: Shutterstock

Esse é um dos pontos da carne mais conhecidos e pedidos. Nele, a carne fica grelhada e firme por fora e um pouco rosada e macia por dentro. Esse ponto é um meio-termo entre bem-passado e malpassado. Para alcançá-lo, deixe a temperatura, no máximo, em 70ºC por até 8 minutos.

Carne bem-passada

A carne bem-passada é a ideal para quem não gosta de carne muito macia e avermelhada. Foto: Shutterstock

Esse é um ponto do churrasco sem nenhuma gota de sangue. Tanto por dentro quanto por fora, a carne fica bem assada e firme. Basta deixar a temperatura da carne em até 75ºC, por aproximadamente 10 minutos, dependendo do corte.

Carne malpassada

Se você gosta de uma carne quase crua, mas bem macia, a malpassada é a pedida. Foto: Shutterstock

Essa é para quem ama uma carne bem macia e suculenta. Por fora a carne fica grelhada, mas por dentro ela fica quase crua.

A carne, como uma picanha malpassada, precisa ficar em uma temperatura entre 55ºC e 60ºC por até 4 minutos.

Carne selada

A carne selada é ainda mais suculenta que a carne malpassada. Foto: Shutterstock

Existem alguns tipos de ponto da carne que não são tão conhecidos, mas que podem ser o que estava faltando no paladar de alguém. Entre eles está a carne selada, mais macia e suculenta que a carne malpassada.

Sua superfície fica cozida, mas por dentro ela é levemente aquecida, permanecendo crua. Para selar a carne, aqueça entre 50ºC e 55ºC por 3 minutos.

Ao ponto para mal

Esse ponto da carne mistura uma superfície grelhada com um interior quase cru. Foto: Shutterstock

Essa é uma mistura de ao ponto e malpassada, a carne fica bem grelhada por fora, as bordas bem cozidas, e por dentro vermelha e úmida.

A temperatura não pode passar de 68ºC entre 5 e 7 minutos.

Ao ponto para bem

A carne quase bem-passada permanece com um rosado por dentro. Foto: Shutterstock

Essa fica só com uma pitada de vermelho por dentro, é para quem não quer a firmeza da carne bem-passada, mas também não quer a vermelhidão da malpassada.

A carne fica bem grelhada por fora e por dentro, mas o interior fica um pouco rosado. Você só precisa assar no máximo a 73ºC por até 9 minutos.

