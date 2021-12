Mesmo com 16 lojas, 3 autopostos e uma central de distribuição, a rede continua com atendimento acolhedor e familiar de sempre

A rede de Supermercados Jacomar inaugurou sua segunda loja em Fazenda Rio Grande nesta terça-feira (14). Segundo a empresa, a nova unidade vai gerar aproximadamente 120 novos empregos e oferece um ambiente seguro, moderno e confortável para os moradores da região.

O Supermecado Jacomar é conhecido pela qualidade do seu atendimento, dos produtos e serviços que oferece, além de uma política agressiva de preços para garantir a economia dos clientes da rede.

Com uma área de vendas 1400 m², a 16ª loja do Grupo Jacomar promete entregar a mesma qualidade de atendimento e aconchego do seu ambiente familiar, mas com ainda mais tecnologia e praticidade em seu serviço.

O empreendimento contará com açougue, rotisseria, panificadora e confeitaria, bazar e eletro, frutas, legumes e verduras de qualidade e um forte mix de produtos. Um detalhe importante a ser mencionado é a climatização em todos os corredores, ação tomada prezando pela manutenção da temperatura dos produtos.

Confira a programação da Semana de Inauguração:

Show com personagens;

Cabine fotográfica;

Carrinho de pipoca;

Bolo de inauguração;

Carrinho de Algodão doce;

Escultura com balões;

Show de fogos.

Sobre o Grupo Jacomar

O Jacomar nasceu no bairro Boqueirão, Curitiba, em dezembro de 1966.

O que começou como um pequeno armazém de Secos & Molhados logo foi aplicado e se tornou no primeiro mercado da rede. O nome Jacomar deriva da junção dos nomes de Jacob & Maria, os patriarcas da família.

De lá para cá, já se passaram mais de 55 anos e novas lojas foram surgindo em outras regiões da capital e da região metropolitana.

Hoje, a rede Jacomar já conta com 16 lojas, 3 autopostos e uma central de distribuição, mas continua com o jeitinho aconchegante de empresa familiar, que preza pelo bom atendimento, e trata cada cliente como se fosse o primeiro, lá do armazém do “seu” Jacob.

Serviço:

O novo Jacomar fica localizado na Av. São Paulo, 331 – Estados, Fazenda Rio. O horário de funcionamento da loja é de segunda à sábado, das 08h00 às 21h30.

Contato de Mídia:

Camila Pankratz Ferreira da Silva – Relações Públicas

E-mail: camila.pankratz@jacomar.com.br

Telefone: 41 3386-8200 | Ramal: 258