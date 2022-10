A nova unidade, 100% ecológica, é o 17º supermercado da rede em Curitiba e região metropolitana

A rede de Supermercados Jacomar inaugurou sua segunda loja em Piraquara no dia 20/10/2022. Segundo a empresa, a nova unidade está gerando aproximadamente 100 novos empregos e oferece um ambiente seguro, moderno e confortável para os moradores da região.

O Supermercado Jacomar é conhecido pela qualidade do seu atendimento, dos produtos e serviços que oferece, além de uma política agressiva de preços para garantir a economia dos clientes da rede.

Com uma área de vendas de 1800m², a 17ª loja do Grupo Jacomar entrega a mesma qualidade de atendimento e aconchego do seu ambiente familiar, mas com ainda mais tecnologia e praticidade em seu serviço.

O empreendimento conta com açougue, rotisseria, friamberia, panificadora, confeitaria, walk-in cooler, bazar, frutas, legumes e verduras de qualidade e um forte mix de produtos. Além disso, conta com lojas anexas que contemplam calçados, acessórios para celulares, cosméticos, roupas e acessórios masculinos e femininos, roupa infantil e chaveiro.

Um detalhe importante: a loja é 100% ecológica, com alto índice de economia de energia elétrica, equipamentos de refrigeração com tecnologia de ponta e os expositores com sistema de válvulas eletrônicas, mantendo as temperaturas uniformes.

O Jacomar trabalha incansavelmente para oferecer os melhores preços, sem abrir mão de produtos de qualidade. O supermercado oferece promoções diárias, como o quarta-feirão, com ofertas no setor de hortifrúti, e a quinta das carnes, com preços incríveis no açougue. Acompanhe o Jacomar nas redes sociais para saber de todos os detalhes em primeira mão:

Sobre o Grupo Jacomar

O Jacomar nasceu em dezembro de 1966, no bairro Boqueirão em Curitiba. O que começou como um pequeno armazém de Secos & Molhados logo foi ampliado e se tornou no primeiro mercado da rede. O nome Jacomar deriva da junção dos nomes de Jacob & Maria, os patriarcas da família.

Passados mais de 56 anos, novas lojas foram inauguradas em outras regiões da capital e da região metropolitana. Hoje, a rede Jacomar conta com 17 lojas, 03 autopostos e uma central de distribuição, mas continua com o jeitinho aconchegante de empresa familiar, que preza pelo bom atendimento e trata cada cliente como se fosse o primeiro, lá do armazém do “seu” Jacob.

Endereço e horário de funcionamento da nova unidade:

O novo Jacomar fica localizado na Rua Juri Danilenko, 113 – Guarituba, Piraquara. O horário de funcionamento da loja é de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 21h00, e aos sábados, das 08h00 às 21h30.