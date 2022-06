Os valores de seu Jacob e Dona Maria fazem parte da essência da rede, que já possui 16 lojas espalhadas pela Grande Curitiba.

No ano de 1966, seu Jacob e Dona Maria adquiriram uma mercearia, que ficava localizada perto da casa onde viviam.

Antes de abrir o comércio, juntaram diversos produtos caseiros, como o macarrão feito pela dona Maria, azeite, pacotes de café, frutas e verduras para que pudessem ter o mínimo a oferecer para os clientes.

Foi assim que surgiu o armazém de secos e molhados, que recebeu o nome de Casa Holandesa e, posteriormente, de Jacob Pankratz Filho.

Desde o começo, o casal tinha os seus valores muito firmados e fazia questão de gerir o negócio baseado neles. O cliente era prioridade quando entrava no estabelecimento e sempre era tratado com muito respeito e dedicação.

O domingo era sagrado: a mercearia ficava fechada e o dia era dedicado à família.

Dez anos depois, em 1976, com a ampliação do armazém, nasceu o primeiro estabelecimento oficialmente chamado de Jacomar, que deriva da junção dos nomes do casal fundador, Jacob e Maria.

Trabalho e crescimento

Atualmente, além de um moderno Centro de Distribuição, a rede Jacomar conta com 16 lojas e 3 auto postos, distribuídos em:

Curitiba: 6;

São José dos Pinhais: 5;

Piraquara: 1;

Fazenda Rio Grande: 2:

Pinhais: 1.

São aproximadamente 2.400 colaboradores fazendo parte da Família Jacomar,

contribuindo diariamente para o desenvolvimento da empresa.

E, mesmo depois de tanto tempo, os valores estabelecidos pelo seu Jacob e Dona Maria permanecem sendo prioridade no dia a dia da rede.

O respeito às necessidades dos clientes e o descanso dos colaboradores aos domingos é marca registrada do Jacomar, valores reconhecidos por todos que frequentam as unidades.

“Eu pensei que eu sempre seria como meus pais, tirando leite e andando de carrocinha. Quando eu abri a mercearia e falei que não iria abrir domingo, falaram que eu fecharia em 3 meses. Agora são mais de 55 anos e ainda não fechei,” comenta Jacob Pankratz Filho, com muito orgulho.

Serviço

As lojas Jacomar atendem de segunda a sábado, a partir das 8h.

Para mais informações de cada unidade, clique aqui e acesse o site