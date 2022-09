Complemente o churrasco com essas ideias de saladas saborosas que separamos para você.

O final de semana em família pede aquele churrasco completo que todo mundo ama. E para ele ficar completo e equilibrado, nada mais certeiro que salada para churrasco.

É difícil decidir qual salada fazer, pois ela tem que agradar todos os convidados e deve ser simples e prática de preparar. Mas não se preocupe, com essas 4 receitas que separamos você vai receber elogios de sua família e amigos. Confira.

Como fazer salada de maionese

A clássica que nunca decepciona ninguém é a salada para churrasco de maionese. O que você acha de mudar um pouco e, ao invés de usar a batata convencional, trocá-la pela batata doce? Parece estranho, mas é uma delícia! Confira a receita do blog Veganana de como que faz salada de maionese:

Ingredientes

2 unidades de batata doce grandes;

3 colheres de cebolinha verde picadas;

1 colher de salsinha picada;

1 colher de cebola picada bem miudinha;

1 colher de chá de folhas de tomilho;

3 colheres de sopa de maionese;

Pimenta do reino (opcional);

1 colher de sopa de azeite de oliva;

Caldo de meio limão;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Descasque as batatas, corte em cubos médios e coloque em uma panela com água, cobrindo os pedaços;

Leve ao fogo, quando levantar fervura, conte 5 minutos e desligue o fogo. Verifique se as batatas estão cozidas e al dente;

Retire as batatas da panela e deixe esfriar no escorredor;

Corte a cebola em quadradinhos bem pequenos, pique a cebolinha verde e prepare o tomilho;

Coloque os quadradinhos de batata em uma travessa, adicione a cebola picada, a cebolinha, tempere com sal e pimenta, esprema o limão e adicione o azeite de oliva;

Coloque as folhas de tomilho, leve a salada à geladeira por aproximadamente 10 minutos e misture a maionese;

Caso seja necessário, adicione mais sal;

Sirva em seguida

Essa receita rende 4 porções. Caso você queira aumentar, acrescente mais ingredientes, proporcionalmente à quantidade desejada. Essa dica serve para todas as receitas.

Salada de batata

A receita clássica de salada para acompanhar churrasco, amada por muitos brasileiros. A batata é um ingrediente super versátil e fica saborosa de qualquer jeito, até como salada. Veja o passo a passo da receita de salada de batata do Receitas de Minuto:

Ingredientes

2 batatas médias;

2 colheres de sopa de maionese;

1 colher de sopa de creme de leite;

1 colher de sopa de suco de limão;

Salsinha a gosto;

Pimenta;

Sal.

Modo de preparo

Descasque as batatas, pique em cubos e leve para cozinhar em água com sal até que fiquem macias;

Reserve as batatas. Em uma travessa, adicione a maionese, o creme de leite, o suco de limão e a salsinha;

Misture bem tudo, incluindo a batata, tempere com pimenta-do-reino e sal;

Leve para a geladeira e sirva.

Salada de grão-de-bico

O grão-de-bico pode parecer pouco apetitoso para alguns, mas o seu sabor é surpreendente, confia! Saiba como cozinhar grão-de-bico para salada nessa receita do Tempero Alternativo:

Ingredientes

1 xícara e 1/2 de grão-de-bico cozido;

1/2 xícara de tomate picado;

1/4 xícara de cebola picada em cubinhos;

Salsinha a gosto;

1 colher de sopa de suco de limão;

1/2 colher de chá de sal;

Azeite de oliva (opcional).

Modo de preparo

Adicione todos os ingredientes em uma travessa grande;

Misture tudo, corrija o tempero se necessário;

Leve à geladeira por uma hora;

Sirva à vontade.

Salada de ovo

Ovo no churrasco? Sim, ele fica maravilhoso nessa receita de salada de ovo simples doblog A Casa Encantada.

Ingredientes

1 kg de batata;

15 ovos de codorna;

1 cebola cortada em cubinhos;

1 e 1/2 xícara de chá de maionese;

1 colher de sopa de mostarda amarela;

Sal e pimenta a gosto;

Salsinha a gosto.

Modo de preparo

Descasque e corte as batatas em cubos;

Coloque as batatas em uma panela com água fervente e sal. Em outra panela com água, adicione os ovos de codorna;

Assim que a água dos ovos ferver, diminua a temperatura e deixe cozinhar por 10 minutos. Escorra a água e descasque os ovos;

Deixe as batatas cozinharem até ficarem macias;

Misture a maionese, os ovos, a mostarda, a pimenta, a salsinha, a cebola e o sal. Acrescente as batatas e mexa delicadamente;

Leve à geladeira por pelo menos 3 horas e depois sirva.

Compre ingredientes frescos

Agora que você tem as receitas de salada para churrasco, chegou a hora de comprar ingredientes frescos e bem cuidados, fundamentais para que você consiga dar sabor incrível aos preparos.

Na seção de hortifrúti do Supermercado Jacomar, você encontra uma enorme variedade de frutas, verduras e legumes com ótima qualidade. Lá tem tudo que você precisa para surpreender na salada do churrasco da sua família, por um precinho amigo.

Visite o Supermercado Jacomar mais próximo!