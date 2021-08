Informações, facilidade e alguns cuidados específicos para a terceira idade.

Levando em consideração o cruzamento de fatores como a idade e o desenvolvimento socioeconômico de cada país, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que, no Brasil, a terceira idade começa aos 60 anos. É a partir daí que o cidadão é considerado idoso, mas de uns tempos para cá, essa fase da vida também ganhou o apelido de “melhor idade”. Você sabe por quê?

Dizem que, quando somos jovens, temos muito tempo livre e nenhum dinheiro, o que não nos permite aproveitar a vida. Já na idade adulta, é ao contrário: finalmente temos um salário, mas o trabalho e os afazeres cotidianos não permitem que tenhamos tempo de sobra. Portanto, é na velhice que esses dois fatores encontram equilíbrio para curtirmos o melhor momento de nossas vidas, sozinhos ou cercados pelas pessoas que amamos.

Independente se essa máxima é verdade ou não, o mais importante é garantir uma terceira idade saudável e longeva, para desfrutar os bons momentos que podem ser proporcionados no dia a dia. Para isso, contar com algumas dicas para não perder tempo e nem se estressar é fundamental para curtir a velhice da melhor forma possível.

Procure serviços que facilitem o dia a dia

Uma das dicas do Jacomar, tradicional supermercado de Curitiba e região metropolitana, é que você tenha à disposição serviços que irão tornar a rotina mais simples, sem precisar se preocupar e perder tempo com o que não é necessário. Que tal, por exemplo, ao fazer suas compras, ter a garantia que elas serão entregues direto na sua casa, sem que você precise carregar as sacolas?

Jacomar oferece serviços que entregam suas compras direto em casa. Imagem: Shutterstock

Além de oferecer esse serviço, o Jacomar ainda garante um custo-benefício excelente para os aposentados, que terão acesso a produtos de qualidade, alimentos frescos e bem selecionados, e não precisarão pagar a mais por isso, pois conhecemos a sua realidade e queremos ser seu parceiro na hora de fazer a compra da semana ou do mês. Oferecemos preços justos e eventuais promoções que combinam com as necessidades da terceira idade.

Outra vantagem de escolher o Jacomar é sua localização: com mais de quinze lojas espalhadas em Curitiba e região metropolitana, sempre tem um Jacomar perto da sua casa. Não é preciso ir muito longe para comprar o que você precisa, sejam alimentos, itens para casa, saúde e outros. Queremos facilitar sua jornada e torná-la prática, barata e de fácil acesso.

Saúde em primeiro lugar

Durante a vida inteira precisamos ficar de olho na saúde e frequentar médicos regularmente, mas na terceira idade essa é uma necessidade a ser seguida à risca. Além disso, você pode aproveitar o tempo que gastaria levando suas compras até em casa para fazer alguns exercícios simples, como alongamento para o corpo e palavras-cruzadas para a mente. São pequenas coisas que irão tornar seu dia a dia mais proveitoso.

O Jacomar também recomenda que você tenha uma alimentação saudável, com produtos da estação, frescos e bem selecionados que irão influenciar diretamente no bem-estar do seu corpo. Outro fator fundamental para aproveitar bem a vida idosa é cuidar da higiene com mais atenção, com utensílios e produtos para limpeza que podem ser encontrados no supermercado.

Escolha os produtos frescos e saudáveis do Jacomar para seu dia a dia. Imagem: Shutterstock

A terceira idade pode ser o melhor momento da sua vida. Saber aproveitar esses anos com quem você ama e ter uma rotina facilitada por prestadores de serviço irá tornar seu dia a dia muito mais proveitoso e saudável.

