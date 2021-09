Uma alimentação rica em nutrientes é fundamental para evitar a desnutrição e o aparecimento de doenças.

Comer bem é fundamental para quem chega à terceira idade. Isso porque, nessa fase da vida, o metabolismo funciona de maneira mais lenta, ocasionando uma redução na absorção dos nutrientes.

Exatamente por isso uma nutrição adequada é indispensável para evitar a desnutrição e o aparecimento de doenças. Afinal, qualidade de vida é o que mais importa para quem é idoso.

Além das marcas de expressão, o envelhecimento costuma trazer problemas relacionados aos ossos, ao coração e à memória. O que reforça ainda mais a necessidade de comer de forma adequada.

Ou seja, uma alimentação regrada e com todos os nutrientes necessários. Alguns alimentos, inclusive, devem estar presentes na mesa do idoso praticamente todos os dias.

Grupos alimentares que não podem faltar

Alguns alimentos precisam estar presentes todos os dias na mesa de quem chega à terceira idade.

Frutas, verduras e legumes

Ricos em fibras, vitaminas e sais minerais, são importantes para ajudar o trânsito intestinal, além de contribuir para diminuir o risco de várias doenças.

O consumo de frutas, legumes e verduras também garante a ingestão de substâncias antioxidantes, importantes para evitar a degeneração celular e o envelhecimento precoce.

Leites e derivados

Fonte rica de cálcio, esses alimentos ajudam a proteger os ossos e articulações. Além disso, são de fácil digestão. O ideal é consumir de três a quatro porções por dia, priorizando as versões desnatadas.

Alimentos integrais

Alimentos como arroz, aveia, milho, batata, abóbora, farinhas, mandioca e pão são importantes fontes de energia e devem ser consumidos nas formas integrais.

Esses alimentos possuem carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, especialmente os cereais integrais. Além disso, quando ingeridos com feijão ou alguma outra leguminosa, são excelentes fontes de proteína.

Chás

A hidratação é essencial na vida dos idosos. Por isso, além da ingestão de água, o consumo de chás é importante, não só para fortalecer o organismo, como também para ajudar a relaxar e a dormir bem.

Nutrientes essenciais para o envelhecimento

Alguns nutrientes são responsáveis por manter a saúde em dia e, por isso, não podem faltar no prato do idoso. Crédito: Shutterstock

Se de um lado a necessidade calórica diminui, já que o corpo não queima tanta gordura, de outro as proteínas de qualidade se tornam essenciais na vida dos idosos, assim como também os nutrientes responsáveis por manter a saúde em dia.

Por isso, alguns nutrientes são essenciais para o fortalecer a saúde e prevenir a desnutrição.

Cálcio e vitamina D

Para manter os ossos fortes e saudáveis, adultos mais velhos precisam consumir mais cálcio. Já a vitamina D é necessária para que o corpo absorva cálcio e fósforo e, com isso, promova o crescimento dos ossos.

Sendo assim, é importante incluir na dieta leite, folhas verdes escuras, cereais como quinoa, laticínios, peixes gordurosos como o salmão, ovos e alimentos e bebidas fortificadas.

Potássio

O consumo de potássio é importante para reduzir a pressão arterial, além de também ajudar a manter os ossos fortes. Esse mineral é vital para a função celular.

Ele pode ser encontrado nas frutas e vegetais, como banana, ameixa e batata com casca; feijões e laticínios com pouca ou nenhuma gordura.

Vitamina B12

Idosos podem ter dificuldade em absorver a quantidade suficiente desse tipo de vitamina. Em parceria com o ácido fólico, a vitamina B12 ajuda a manter os níveis de ferro no sangue e a evitar anemia.

Os nutrientes podem ser encontrados em cereais fortificados, carne magra, peixes e frutos do mar.

Magnésio

Esse nutriente tem papel fundamental na saúde do coração. E não é só isso, ele também é importante para diversos processos do organismo, como a regulação da glicose e da pressão arterial, além do bom desempenho do sistema imunológico.

Ômega 3

Encontrado principalmente em peixes, o ômega 3 oferece uma série de benefícios para a saúde do idoso, entre eles a redução dos sintomas da artrite reumatoide e redução da progressão da degeneração macular (debilitação da visão que pode ocorrer com a idade).

Fibras

São indispensáveis para manter a saúde intestinal em dia e para o processo de digestão. Alimentos como grãos inteiros, feijões e vegetais são ricos em fibras.

Não é porque você está envelhecendo que é tarde para começar uma dieta saudável e, assim, assegurar o atendimento das suas necessidades nutricionais.

Além disso, uma série de questões psicológicas, econômicas e de saúde podem influenciar a rotina alimentar do idoso. Por isso, é indispensável ter acompanhamento médico.

