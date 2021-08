O que você precisa para ter uma alimentação saudável está mais perto do que você pensa.

Com tantas dietas milagrosas, receitas infalíveis e programas de regime que exigem a compra de produtos que pesam no bolso, às vezes parece impossível ter uma verdadeira alimentação saudável e conseguir cuidar de si mesmo. Esse sentimento é totalmente normal e compreensível, porque alguns tutoriais de vida fitness passam a impressão de que ter um estilo de vida mais equilibrado não é para todo mundo.

Além disso, cada vez mais temos rotinas cheias e pouco tempo para prestar atenção naquilo que consumimos. São jornadas duplas (às vezes triplas), em que às vezes temos que encontrar um espaço na agenda até para passar o tempo com aqueles que amamos. Na hora de comer, são várias as vezes que caímos na tentação do que parece mais fácil, mas não é assim tão nutritivo, justamente pela falta de tempo.

Mas não precisa ser assim. Mesmo com inúmeros afazeres e a sensação de que ter uma alimentação saudável é um sonho distante, na verdade é possível incorporar esse hábito no seu dia a dia com algumas escolhas que não irão te fazer perder nem tempo e nem dinheiro. Isso porque, para ter refeições equilibradas e que fazem bem ao corpo e à mente no dia a dia, o mais importante é mudar os hábitos aos poucos e progressivamente.

Então, o que fazer?

O primeiro passo para melhorar seu cardápio, e ter certeza de que aquilo que você está ingerindo é de qualidade e fará bem para seu organismo, é escolher bem onde comprar os produtos que vão entrar na sua cozinha. Escolher um local que comercializa alimentos frescos, selecionados e que têm uma origem de confiança para fazer suas compras te fará sempre ter o melhor do mercado à mão.

Você também pode fazer suas compras no Jacomar pelo ifood. Imagem: Shutterstock

No Jacomar, supermercado tradicional de Curitiba e região metropolitana, você com certeza encontrará tudo aquilo que está procurando para ter uma alimentação saudável. Não será tão difícil quanto você pensa, porque lá estão reunidos produtos de qualidade com preços acessíveis e a garantia de que você estará ingerindo alimentos frescos e bem selecionados.

Com a cozinha cheia de ingredientes saudáveis, você não precisará encontrar desculpas na correria do dia a dia para comer o que não presta — tudo o que você tiver no armário e na geladeira já terá a garantia de ter a qualidade e os nutrientes que você precisa para manter uma alimentação saudável, independente de qual receita você irá fazer.

Temos tudo o que você precisa

Com mais de quinze lojas no Paraná, o Jacomar oferece frutas, legumes e vegetais frescos e tem uma enorme gama de opções de alimentos integrais e lights. Quando você fizer sua compra habitual, irá encontrar ali, perto da sua casa, os produtos que precisa e sem gastar muito (tempo e dinheiro!).

Visite uma de nossas lojas e descubra a variedade de produtos saudáveis e nutritivos à sua disposição, perto da sua casa e com valores que cabem no seu bolso, para transformar esse momento da sua rotina em um tempo agradável e equilibrado.