Há grande variedade de frutas e identificá-las pode ser bem complicado.

Você já notou que no mercado há uma variedade de tipos de uma mesma fruta? Já teve dúvidas sobre qual tipo pegar?

Fique tranquila, isso não precisa mais ser um problema! Nós vamos ensinar como identificar cada uma das principais frutas dos mercados brasileiros.

Tipos de banana

A banana é uma fruta rica em carboidratos, fibras, potássio, magnésio e vitaminas do complexo B e C. Ela é uma delícia, combina com várias receitas e pode entrar em qualquer refeição.

Existem tantos tipos de bananas que é até difícil de identificar. Por isso, vamos explicar as características das bananas que você encontra no mercado para que você nunca mais erre o tipo.

Banana ouro

A menor do mercado, medindo até 10 cm, tem uma polpa bem doce e uma casca fina. Excelente para flambar, caramelizar e fazer bolos.

Banana ouro / Foto: Shutterstock

Banana caturra

Também conhecida como banana nanica, ela é comprida e levemente curvada, tem casca amarela com tons de verde, com consistência “suculenta”, e é doce. Confira essa receita incrível de pudim de caturra.

Banana caturra / Foto: Shutterstock

Banana Prata

Menor e menos curvada que a nanica, levemente ácida e firme, ela demora mais para amadurecer. Fica muito boa frita e pode ser usada em receitas mais ousadas, como um delicioso purê de banana prata.

Banana prata / Foto: Shutterstock

Banana-maçã

Pequena e levemente curvada, ela é doce, tem uma polpa com coloração mais rosada e textura macia e úmida. Ideal para receitas doces e que precisam de cocção em altas temperaturas.

Banana maça / Foto: Shutterstock

Banana-da-terra

Ideal para cozinhar em receitas salgadas, ela é a menos doce e que tem uma textura mais dura. Essa banana é alongada e fina, com uma coloração entre e amarelo e o verde.

Banana-da-terra / Foto: Shutterstock

Tipos de manga

A manga é uma fruta que é perfeita para substituir doces com muito açúcar. Ela super combina com receitas doces e agridoces. Rica em benefícios, a manga é cheia de nutrientes, fibras, vitamina A e vitamina C.

Nos mercados, é comum encontrar 4 tipos de manga, alguns mais doces que outros, por isso é bom saber as características de cada um.

Manga-rosa

Mais comum no nordeste, ela é uma manga bem fibrosa e doce. Tem um formato mais redondo que as outras. Uma receita famosa com ela é o mousse.

Manga-rosa / Foto: Divulgação

Manga Tommy

Não é tão doce quanto as outras, mas é mais resistente. O seu formato é oval e ela tem colorações que vão do amarelo ao laranja, coberta com tons de vermelho e púrpura. Experimente preparar o suco dessa variedade, é delicioso sem ser enjoativo

Manga Tommy / Foto: Shutterstock

Manga palmer

Doce, mas sem fibras, essa manga tem um caroço menor e uma coloração que varia entre tons de verde, roxo e vermelho escuro. Sua textura permite ótimos sorvetes e geleias.

Manga Palmer / Foto: Shutterstock

Manga Espada

Alongada e achatada, tem uma polpa fibrosa e uma coloração esverdeada. É mais uma variedade de manga que faz um mousse celebrado como delicioso.

Manga Espada / Foto: Shutterstock

Tipos de laranja

A laranja é uma das frutas mais queridas pelos brasileiros, dá um ótimo suco e é super refrescante. Essa fruta é uma fonte de vitamina C, açúcar, carboidratos e diversos nutrientes. Ou seja, ela é muito benéfica para a nossa saúde.

Laranja-pera

A preferida para sucos e para consumo in natura. Ela é pequena, verde, um pouco alongada e com poucas sementes.

Laranja-pera / Foto: Shutterstock

Laranja-Bahia

Conhecida por ter um “umbigo”, ela tem uma saliência na casca, é bem alaranjada, docinha e não tem sementes. O bolo feito com ela é muito difundido pelo país. Vale experimentar!

Laranja-Bahia / Foto: Shutterstock

Laranja-lima

Maior que a laranja-pera, tem casca lisa e uma coloração amarelada/alaranjada. Ela é a menos ácida entre os tipos da fruta, sendo bem doce. É perfeita para doces, tortas, bolos e quitutes para sobremesas.

Laranja-lima / Foto: Divulgação

Tipos de maçã

A maçã também é uma fruta que não pode faltar na geladeira dos brasileiros. Apreciada por seu frescor e sabor único, ela é rica em nutrientes, fibras e vitamina C.

Assim como as outras frutas apresentadas aqui, você encontra vários tipos de maçã no mercado. Vamos conhecer cada um deles:

Maçã Verde

É o tipo mais caro. Essa maçã é toda verde e tem um sabor azedo. Há muitas receitas de tortas com essa variedade. Excelente também para saborizar e decorar drinks alcoólicos.

Maça Verde / Foto: Shutterstock

Maçã Fuji

Tem coloração avermelhada com fundo verde amarelado. A sua polpa é crocante e suculenta. Ideal para preparações assadas e em receitas com especiarias.

Maça Fuji / Foto: Shutterstock

Maçã red ou argentina

É vermelha e sua casca tem muito brilho. O seu é sabor doce, mas não é suculenta, tem uma textura farinhenta. Fica deliciosa quando preparada para ser maçã do amor, muffin ou suco.

Maça red ou argentina / Foto: Shutterstock

Maçã gala

Menor que as outras, tem coloração com tons de vermelho, verde e amarelo. Ela é bem doce e macia. Uma dica diferente de preparo para surpreender os filhos e as visitas: chips de maça gala, um aperitivo adocicado e crocante.

Maça gala / Foto: Shutterstock

Tipos de frutas cítricas

Os tipos de frutas são vários, mas vale citar as frutas cítricas. Além da laranja, no mercado você encontra uma diversidade delas, por exemplo:

Abacaxi;

Ameixa;

Maracujá;

Tangerina;

Uva;

Morango;

Kiwi;

Limão;

Pêssego;

Jabuticaba.

