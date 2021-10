É no supermercado que a gente decide o jantar em família, compra coisas novas para a casa e planeja a semana.

Algumas passagens da nossa vida são ainda melhores por causa dos detalhes. O nascimento de um filho, por exemplo, é um dos momentos mais felizes da vida de uma família e cada experiência vivida na gestação representa uma parte desse dia tão especial.

O dia da descoberta da gravidez, o momento em que compartilharam com a família, os enjoos, os pacotes de fraldas, as idas ao supermercado para comprar a comida que a mamãe estava desejando e tantas outras coisas.

Tudo contribuiu para fazer do parto um momento tão especial. Da mesma forma, aquele almoço em família no final de semana torna-se ainda mais importante por causa dos detalhes de sua preparação.

Antes de sentar à mesa, tem as conversas por telefone para combinar o cardápio, a pesquisa na internet por novas receitas, a ida ao supermercado para comprar os ingredientes e as bebidas e o preparo do almoço.

São detalhes que se transformam em memórias afetivas de momentos especiais da nossa vida. Assim são as nossas lembranças felizes, uma sucessão de fatos que se somam.

E você prestou atenção como a ida ao supermercado está presente nos momentos especiais da nossa vida?

Uma extensão da nossa casa

O supermercado é um daqueles locais que está presente em todas as fases da nossa vida. Na infância, lembramos das vezes que íamos com nossos pais fazer a feira do mês, ou no meio da semana comprar aquele pãozinho quentinho com nossa mãe.

Quantas vezes não enchemos o carrinho com um monte de coisa e na hora de pagar, nossos pais usavam toda uma estratégia de negociação para nos convencer o que poderia levar.

Quem não se reuniu com os amigos no supermercado para providenciar o banquete da sessão de filmes ou a feira da casa alugada para passar o feriadão?

São muitos momentos, muitas histórias que fazem do supermercado, praticamente, uma extensão da nossa casa.

É por isso que até hoje, quando precisamos ir ao mercado, aquele mesmo que costumávamos ir na infância e adolescência, nos sentimos em casa, porque criamos conexões.

De família para família

Fazer a feira do mês com a família é um dos momentos mais especiais para compartilhar. | Foto: Divulgação

Quem não tem uma boa lembrança vivida dentro de um supermercado para contar, não é mesmo? A primeira compra de casados, a primeira vez que levou o filho ao supermercado, os ingredientes para aquela receita inesquecível.

Tudo tem um sabor especial e o local influencia. Afinal, por que costumamos ir sempre nos mesmos lugares? Uma padaria, uma lanchonete, um supermercado. Até experimentamos outros locais, mas sempre voltamos para os cantos preferidos.

Isso acontece quando nos conectamos com os locais, porque eles nos despertam memórias felizes: a comida, o ambiente, o atendimento e tantas outras coisas que nos provocam boas lembranças e bons sentimentos.

O Jacomar, por exemplo, coleciona muitas passagens felizes, clientes e famílias que acompanham o supermercado desde o início de sua história, há 55 anos.

No caso do Jacomar, essa conexão com as pessoas e suas histórias é algo muito importante, desde quando era apenas um armazém.

Isso porque o respeito ao ser humano sempre foi o principal valor e capital do supermercado paranaense.

Exatamente por isso, cada canto, cada promoção, cada ação, a disposição dos produtos, a arrumação das seções, tudo é pensado para proporcionar as melhores experiências.

O Jacomar é como uma grande família e não é só pelo fato de ser uma empresa familiar, mas porque construiu sua história com valores sólidos, sendo um deles o respeito ao ser humano.

