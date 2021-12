A tecnologia agiliza processos que antes eram feitos manualmente e, com isso, aumenta a produtividade na marcenaria

A inovação também está presente no setor moveleiro e, com isso, as novas tecnologias beneficiam arquitetos, designers e marceneiros, proporcionando mais agilidade e qualidade na prestação de seus serviços.

Se antes o trabalho de transformar madeira em móveis era feito de forma artesanal, demorando muito tempo para ser concluído, hoje é realizado mais rapidamente, através da ajuda de máquinas modernas, integradas a programas de computador voltados para alta produtividade.

E não é apenas na produção do móvel em si que a modernização tem sido fundamental, mas em todo processo, ou seja, desde o planejamento da peça até o momento de sua venda.

Conheça quais são os benefícios da tecnologia para você que trabalha com a fabricação de móveis.

Projeto otimizado

Através de um computador, o profissional de marcenaria consegue montar um projeto inteiro com ajuda de um software (programa). Para tanto, ele só precisa adicionar as peças e seus tamanhos.

Com base nisso, o programa gera o projeto em 3D, possibilitando a visualização realista dos móveis montados. Além disso, a ferramenta também gera um orçamento mais preciso, já que considera o valor de todos os materiais.

Mais agilidade

Tarefas que levavam horas para serem realizadas manualmente, agora podem ser executadas em segundos com ajuda da tecnologia. Com isso, o tempo geral de fabricação de um móvel é reduzido.

Além disso, a otimização da cadeia produtiva diminui os prazos de entrega para os clientes, deixando-os mais satisfeitos.

Clique aqui e descubra como otimizar sua produção de móveis terceirizando etapas.

Aumento da produtividade

Um dos grandes benefícios do uso das ferramentas tecnológicas no setor moveleiro é a possibilidade do profissional fazer mais em menos tempo e com qualidade, aumentando sua capacidade produtiva.

O ganho de agilidade no projeto permite que o marceneiro atenda mais clientes, já que ele não precisa realizar algumas tarefas artesanalmente, como fazia antes. Com isso, é possível concluir no prazo menor a fabricação de uma peça.

Redução de erros e desperdícios

Qualquer detalhe imperfeito no processo de fabricação de um móvel pode comprometer o resultado final. Neste caso, o plano de corte serve para evitar erros e desperdícios de material.

Isso porque ele funciona como uma espécie de guia para o marceneiro na hora de executar um projeto. É no plano onde serão detalhadas as peças necessárias, suas dimensões, a quantidade, os tipos de chapas utilizadas e a sequência de corte a ser seguida.

Quando o profissional aplica este método em seu dia a dia, ele consegue saber quanto tempo cada processo leva e, assim, fica mais fácil definir a data de entrega para o cliente.

Alguns softwares auxiliam o marceneiro a construir o plano de corte com mais precisão. É o caso do Cortecloud, uma plataforma online capaz de ajudar, inclusive, em outros processos da produção, como a terceirização dos serviços de corte, colagem de bordas e furações, necessários para montagem de móveis planejados.

Satisfação dos clientes

O uso da tecnologia possibilita reduzir o tempo de produção, minimizar os erros e desperdícios na fabricação de móveis, o que reflete diretamente no nível de satisfação e na experiência positiva do cliente.

Com isso, a tendência é que cada vez mais os projetos sejam desenvolvidos com a ajuda da inovação. No entanto, nem todos os marceneiros possuem máquinas modernas e de alta produtividade.

A boa notícia é que, para quem deseja ter uma marcenaria completa, é possível contar com ajuda de empresas como a MCS – Mara Central de Serviços e terceirizar processos importantes como o corte de chapas de MDF, colagem de borda, usinagens, engrosso e duplagem de peças, corte de puxadores e trilhos de alumínio.

A MCS – Mara Central de Serviços pode agilizar os processos feitos manualmente em sua marcenaria. Clique aqui e descubra como.