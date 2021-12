Com apenas alguns cliques, você consegue gerar o plano de cortes e o orçamento completo de um projeto

O plano de cortes é um importante aliado para quem trabalha com a fabricação de móveis. É neste momento que o marceneiro faz um rascunho de todos os detalhes do seu projeto, a fim de evitar erros e desperdício de material.

Neste planejamento, o profissional lista todas as informações do móvel que irá produzir, como a quantidade de peças e suas dimensões, o tipo de material, acabamento, puxadores, fitas de bordas, entre outras características.

Alguns marceneiros desenham à mão (artesanalmente) o plano de cortes, o que demanda mais tempo e muita atenção para não cometer erros capazes de comprometer todo o projeto.

De todo jeito, você precisa saber que, com o uso da tecnologia, é possível tornar esse processo mais ágil e preciso.

Um bom exemplo disso é o Serviço de Módulos da plataforma CorteCloud, uma função exclusiva para auxiliar você a ganhar produtividade.

O que é o Serviço com Módulos?

Modelo de produção exclusivo da plataforma Cortecloud, este serviço foi desenvolvido para que você possa criar e visualizar móveis em 3D diretamente da tela do seu computador ou celular, utilizando apenas um esboço do móvel como referência.

Imagine um projeto grande, como o de uma cozinha projetada, onde você levaria horas para conseguir calcular todas as peças antes de enviar o serviço para a produção.

Agora, com apenas alguns cliques, é possível fazer isso em poucos minutos e gerar o orçamento completo do móvel, com chapas, fitas, ferragens e os serviços de corte, borda e furação.

Ou seja, através do serviço com módulos, após criar o rascunho do móvel à mão junto com o cliente, você gera sua lista de módulos direto no Cortecloud, sem precisar instalar nada no computador ou saber projetar em 3D.

Como utilizar o serviço com módulos?

Você não precisa pagar nada para utilizar o Cortecloud. Sendo assim, após fazer seu cadastro e criar sua conta, seja na tela do seu computador ou através do seu celular, você poderá utilizar todas as funcionalidades da plataforma.

Dessa forma, após acessar sua conta e criar um novo serviço, você pode escolher a opção “serviço com módulo” e pronto, é só adicionar os itens que deseja para seu projeto, definir as medidas e configurar as opções, como altura das gavetas, recuo das prateleiras e cor.

Em seguida, com tudo certo, é só gerar o orçamento em um clique e autorizar a produção do serviço por uma central, como a MCS – Mara Central de Serviços.

Clique aqui e descubra como é fácil gerar seu plano de cortes e orçamento completo com a MCS – Mara Central de Serviços.

Benefícios do serviço com módulos

Além de poder visualizar e editar o módulo do seu projeto em tempo real, esta tecnologia oferece outros benefícios para agilizar o seu dia a dia na marcenaria.

3D para quem não sabe projetar em 3D:

Você só precisará ter as medidas principais dos móveis para que o Cortecloud crie uma visualização do projeto em 3D, sem a necessidade de aprender a trabalhar com softwares pagos e complexos.

Biblioteca de módulos:

A ferramenta disponibiliza uma biblioteca com uma variedade de módulos editáveis das peças do seu projeto, seja ele para uma cozinha, um escritório ou outro cômodo.

Edição dos módulos:

Você também pode copiar as configurações de um módulo para outro, facilitando, assim, a padronização dos móveis de um mesmo ambiente. Além disso, é possível renomear os módulos para facilitar a criação do seu projeto na plataforma.

Orçamento completo:

Com mais precisão e agilidade, é possível gerar os orçamentos dos serviços, incluindo os materiais, a mão de obra e as ferragens utilizadas para montagem dos móveis.

Agilize os processos da sua marcenaria

Na MCS – Mara Central de Serviços, além de encontrar os insumos para fabricação dos móveis do seu projeto, você conta com a parceria da CorteCloud para agilizar e otimizar o seu processo.

Esse software de terceirização de serviços auxilia tanto na construção do plano de cortes, como também na terceirização de processos da produção de um móvel, como o corte de chapas de MDF, colagem de borda, usinagens, engrosso e duplagem de peças, corte de puxadores e trilhos de alumínio.

