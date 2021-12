Esta ferramenta gratuita e totalmente online é ideal para quem precisa terceirizar a produção de peças com corte, bordas e furações

A tecnologia também chegou ao setor moveleiro e da melhor forma possível, ajudando quem trabalha na área a economizar tempo, atender os clientes com agilidade e aumentar as vendas.

O Cortecloud é um bom exemplo disso.

Essa plataforma é ideal para marceneiros, arquitetos, projetistas e pessoas comuns que precisam terceirizar a produção de peças com cortes, colagem de bordas e furações.

A ferramenta é gratuita e totalmente online, através da qual o usuário pode enviar a lista de peças que deseja produzir, além de gerar o orçamento e mandar para confecção, sem precisar se deslocar até uma loja.

Otimizar tempo e ganhar agilidade na prestação dos serviços

Nem todo mundo que mexe com a montagem de móveis projetados dispõe do maquinário necessário para realizar os serviços de corte, borda e furação.

Pelo método convencional, seria necessário ir até uma loja, conversar com um vendedor, explicar com detalhes o serviço, negociar o orçamento e o prazo de entrega. Tudo isso exige muito tempo.

Com o Cortecloud é possível resolver esse processo através de alguns cliques e, assim, agilizar a prestação de serviços.

Conheça a plataforma

O Cortecloud é uma ferramenta que está transformando o dia a dia de quem trabalha no setor moveleiro do Brasil, agilizando a produção de móveis sob medida.

Basta acessar online a plataforma e enviar a lista das peças que necessita produzir, gerando o orçamento do serviço no momento, seja qual for o dia da semana ou o horário (funciona 24 horas por dia).

A partir daí, as informações das peças são enviadas para uma central de serviços escolhida pela pessoa, como a MCS – Mara Central de Serviços, que conta com um centro de usinagem para produção do material.

Como funciona o Cortecloud

Basicamente, a ferramenta pode ser utilizada de duas formas. Na primeira, o usuário entra no sistema, elabora uma lista das peças que necessita, fazendo a indicação das medidas, fitamentos e furações.

Em seguida, as informações são enviadas para a central de serviços. Com isso, o sistema faz o planejamento automático, para melhor aproveitar a chapa, realizando todos os cortes, furos e marcações necessárias para montagem dos móveis.

A outra maneira de trabalhar com o Cortecloud é gerando projetos em 3D.

Isso porque a ferramenta pode ser interligada ao plugin Hellomob, que é uma biblioteca composta por diversos módulos para projetos de interiores e ambientes em geral, facilmente editáveis.

Ou seja, se você tem habilidades para manusear um programa 3D, como SketchUp, poderá agregar o Hellomob, que é fornecido pelo Cortecloud.

Seja qual for a maneira de utilização da plataforma, as peças produzidas são todas etiquetadas com código de barras e a nomeação dada pelo usuário.

Assim, mesmo que o profissional receba muitas peças de uma única vez, correspondentes a diferentes ambientes, ele conseguirá separá-las rapidamente, pois estão identificadas.

O que é o SketchUp?

Este software permite a criação de imagens 3D com muita precisão, deixando a apresentação mais realista. Por isso, é muito utilizado por arquitetos e designers de interiores.

Hellomob

Este plugin para softwares como o SketchUp, disponibiliza ferramentas para projeção de móveis e ambientes. Ele tem uma das maiores bibliotecas de módulos prontos, com medidas e texturas facilmente editáveis.

Dessa forma, é possível ajustar cada milímetro de acordo com o projeto, sem perder a precisão.

Além disso, é possível para configurar diversas opções e composições de montagem, preenchimentos internos, divisões e nichos, permitindo, ainda, salvar preferências, o que é importante para ganhar tempo quando for projetar novamente.

Os módulos do Hellomob são preparados para calcular a medida de todas as peças, com informações de aplicação de fita de borda, quantificação de ferragens, furações e usinagens.

Assim, após esse processo, é possível exportar a lista de peças direto para o Cortecloud, otimizando o plano de corte, gerando o orçamento e enviando para a produção da central de serviços vinculada, diretamente do computador ou celular.

Vantagens de utilizar o Cortecloud

A plataforma Cortecloud é gratuita e 100% online.

Conquistar o cliente, criar uma proposta, escolher os materiais para produção dos móveis e cortar as peças. Até colocar a mão na massa, o marceneiro precisa resolver muitas coisas, que tomam seu tempo e dinheiro.

Desta forma, um dos grandes diferenciais do Cortecloud é proporcionar a economia de tempo, já que é possível terceirizar o serviço de corte das peças de forma online.

Além disso, o usuário consegue entregar um orçamento final mais rápido para seu cliente, pois a plataforma calcula o valor dos serviços de corte, furação e marcação de bordas na hora.

Mara Central de Serviços

Com o aumento da demanda dos serviços de marcenaria, tanto por profissionais do setor, como também por pessoas que fazem por hobby, é preciso ir além da oferta de toda parte de ferragens dos projetados.

Por isso, a MCS – Mara Central de Serviços foi criada, para atender a terceirização de toda produção de cortes, laminação, usinagem de MDF e outras necessidades.

Dessa forma, os profissionais moveleiros conseguem atender uma demanda maior de clientes e ainda entregar produtos com qualidade e rapidez, economizando tempo e dinheiro.

A MCS desenvolve suas atividades na fábrica com maquinário CNC e é integrada à plataforma Cortecloud.

