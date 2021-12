Uma boa solução para otimizar e economizar os espaços dos cômodos é investir em móveis sob medida

Para viver de maneira confortável, não precisa ter uma casa ou apartamento grande. Acredite, ter pouco espaço não é um problema. Pelo contrário, com criatividade é possível ter um lar acolhedor.

Algumas pessoas associam espaços pequenos a bagunça e aperto. Na verdade, esse pensamento é reflexo da dificuldade que elas têm em decorar áreas reduzidas. Afinal, nem sempre dá para colocar todos objetos e móveis desejados.

Mas com alguns recursos, é possível aproveitar cada canto e utilizá-los com funcionalidade. Os móveis planejados são uma boa solução nesse sentido.

Afinal, como decorar cômodos pequenos e aproveitar ao máximo o potencial de cada uma deles?

Respeite as áreas de circulação

Antes de sair espalhando objetos, móveis e pensar na decoração da casa, é importante garantir áreas de locomoção. Além de facilitar a utilização do local, evita comprometer todo cômodo.

Outra dica para deixar os espaços mais livres é utilizar as paredes para pendurar o que for possível, como prateleiras, nichos e televisões.

Clique aqui e descubra como lucrar mais terceirizando os serviços de marcenaria.

Evite móveis que atrapalham a circulação

Se o cômodo é pequeno, evite móveis desnecessários, que são aqueles com pouca ou nenhuma utilidade. Deixe o espaço livre e facilite o trânsito das pessoas.

Uma solução é deixar a mobília encostada na parede e, com isso, criar um “falso caminho” entre as dependências da casa ou apartamento. Outra opção é apostar nos móveis planejados, ideais para economizar e organizar espaços.

Aposte em cores claras e deixe o ambiente mais clean

Tons mais fechados e escuros nas paredes podem transmitir a impressão de aperto. Por isso, o ideal é priorizar as cores mais claras ou neutras. Além de leveza, elas imprimem a sensação de amplitude ao espaço.

Mas para dar um toque de cor ao ambiente, é possível fazer isso com objetos de decoração, almofadas, mobílias, quadros e enfeites.

Utilize espelhos e vidros na decoração

Peças de vidro ou transparentes passam a sensação de leveza e amplitude, além de serem mais práticas de limpar. Nesse caso, mesas de vidro são boas opções.

Outra aposta para disfarçar a falta de espaço e decorar ambientes pequenos é utilizar espelhos em praticamente toda a casa, como nas portas dos guarda-roupas, nas paredes, mesas de centro, armários da cozinha e outros locais.

A iluminação é um ponto importante

Além das peças transparentes e espelhadas, a iluminação ajuda a ampliar os ambientes. Por isso, procure explorar a luz do dia que entra pelas janelas, evitando qualquer objeto capaz de impedir isso.

Já com a iluminação artificial, é possível colocá-la em pontos estratégicos, destacando objetos e cantos. Luzes brancas podem ser usadas próximas aos espelhos, enquanto as amarelas são alternativas para quartos, conferindo um toque intimista e aconchegante.

Móveis exclusivos e confortáveis

Mesmo com poucos metros quadrados, é possível deixar a casa totalmente integrada e aconchegante. Para isso, os móveis sob medida são importantes aliados para quem busca viver em um ambiente único, exclusivo, bonito e funcional.

Por conta disso, a procura por lojas ou marceneiros que consigam atender essa necessidade é cada vez maior. No entanto, nem sempre esses profissionais conseguem dar conta da demanda e, com isso, acabam perdendo clientes.

Pensando nisso, a MCS – Mara Central de Serviços atende esta necessidade de terceirização de planejados que marceneiros, hobistas e lojas têm.

Será que não está na hora de repensar se vale a pena continuar tentando fazer tudo por conta própria, arriscando perder mais clientes?

Terceirizar com quem já possui expertise de anos no mercado com estrutura de alta produtividade pode ser a solução.

Clique aqui e descubra como terceirizar a fabricação dos móveis sob medida com a MCS e conquistar novos clientes.