Independente do tamanho da família ou do seu estilo, a cozinha precisa ser um lugar prático e aconchegante

Não importa se ela vai ser usada por uma família grande, por um casal ou por quem mora só, a cozinha é um dos principais cômodos de qualquer casa. E, seja qual for seu estilo, ela precisa ser prática e aconchegante.

Aliás, essa é uma informação que não pode ser esquecida por arquitetos, designers e marceneiros na hora de projetar e executar a decoração desse ambiente. Mesmo assim, algumas falhas acabam acontecendo.

Pensando nisso, reunimos os cinco erros mais comuns e como você pode evitá-los na hora de atender os seus clientes.

Não deixar espaço de ventilação para os eletrodomésticos

A primeira coisa é definir com o cliente se os eletrodomésticos da cozinha dele serão embutidos ou arrumados em nichos, além da posição de cada um deles.

Só assim é possível determinar o vão com ventilação entre o eletro e o móvel, de acordo com a recomendação de cada fabricante. Isso também é indicado para microondas, fornos, geladeiras e cooktops.

Esses detalhes são importantes, pois, quando não são considerados, podem provocar a queima dos equipamentos, perda de garantia ou, até, incêndios.

Não usar chapa própria para ambientes molhados

Outro erro comum na hora de projetar uma cozinha é utilizar material impróprio. Um exemplo disso é a falta de chapas adequadas para ambientes úmidos como pias, o que pode provocar o apodrecimento da madeira dos móveis.

Para evitar esse problema, é indicado fazer armários sem o fundo ou utilizar uma chapa denominada hidrófugo, que é resistente à umidade e é encontrada apenas na cor branca.

A altura da bancada

Alguns projetos de cozinha deixam de lado a ergonomia e, com isso, as pessoas que fazem uso desse ambiente sentem dores na coluna, enfrentam problemas de má postura ou, no mínimo, desconforto.

Por isso, a medida padrão da altura da bancada deve variar entre 89 cm e 100 cm, para adultos de estatura média. Entretanto, cada caso deve ser avaliado e adaptado.

Clique aqui e saiba como reduzir o prazo de entrega dos seus serviços com ajuda da MCS – Mara Central de Serviços.

Falta de base para os móveis

Não é só uma questão de estética, a base (ou sóculo) é um detalhe fundamental para praticidade e funcionalidade da cozinha no dia a dia.

Esta base nada mais é do que um pedaço de parede colocado abaixo dos armários e bancadas, feito de alvenaria, ou seja, tijolos e concreto. Sua principal função é proteger os armários do ambiente molhado.

Sendo assim, é possível realizar a limpeza do chão tranquilamente, de modo que a água e os produtos químicos utilizados não atinjam e danifiquem os móveis. Além disso, fica fechada qualquer fresta, impedindo a entrada de sujeiras.

Cozinha cuidadosamente projetada

Para executar o projeto de uma cozinha sem erros, é indicado contar com ajuda especializada nesse tipo de situação e, assim, atender a necessidade do cliente sem deixá-lo na mão.

É o caso da MCS – Mara Central de Serviços, que possui a expertise de anos no mercado com estrutura de alta produtividade e consegue atender a necessidade de terceirização de móveis planejados para todos ambientes de uma casa.

Entre em contato com a equipe da MCS – Mara Centra de Serviços e planeje a cozinha do seu cliente sem erros.