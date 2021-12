O trabalho remoto virou a realidade de muitas pessoas como você. Por isso, é fundamental organizar um espaço em casa para o home office

O trabalho remoto entrou para a rotina de muitas pessoas durante a pandemia e provavelmente vai continuar a ser adotado. Com isso, é importante transformar o cantinho do home office em um espaço confortável e funcional.

Se este é o seu caso, antes de montar um escritório em sua casa, você precisa avaliar o cômodo e considerar que as necessidades e especificidades desse lugar variam conforme a sua profissão.

O planejamento do seu home office é necessário para que você consiga tornar esse local um ambiente arrumado e prático, indispensável para a produtividade e a qualidade do seu trabalho.

Pensando nisso, reunimos neste conteúdo algumas dicas importantes para você conseguir organizar a sua área de trabalho em casa.

Escolha um ambiente calmo e com poucas distrações

Áreas comuns da casa, sala com televisão ligada e cama. Esses são alguns dos locais que você deve evitar na sua rotina profissional para conseguir manter a concentração.

É importante garantir que o canto escolhido para seu home office seja mais isolado e, assim, evitardistrações e conseguir manter o foco e a eficiência em suas atividades.

Prepare o ambiente

Um ambiente acolhedor proporciona um nível menor de cansaço e a sensação de satisfação. Para tanto, é importante contar com uma cadeira confortável e uma mesa de altura adequada, indispensáveis para evitar dores no corpo, lesões e cansaço físico em consequência da má postura.

Nesse caso, a escrivaninha do seu home office deve ter as medidas que respeitem as regras de ergonomia. Ou seja, nem muito alta, nem tão baixa a ponto de você precisar se curvar ou abaixar o assento, deixando as pernas desconfortáveis.

Clique aqui e receba as melhores dicas para organizar seu home office.

Prateleiras, estantes e outros móveis para arrumar tudo

Para ajudar na organização dos itens de trabalho, como documentos, material de escritório e livros, vale a pena apostar em um gaveteiro junto a sua mesa.

Prateleiras e estantes também ajudam a manter o material acessível sempre que você precisar utilizá-lo. Não esqueça, a arrumação influencia positivamente na sua produtividade.

Além disso, esses móveis servem para decorar o ambiente e deixá-lo mais harmônico e charmoso.

Iluminação adequada

Caso não seja possível contar com uma boa iluminação natural, utilize luzes artificiais, optando por lâmpadas nem muito brancas nem muito amarelas.

Também tenha uma luminária em sua mesa. Além de funcionar como ótimo elemento decorativo, ela é fundamental para o dia a dia, já que consegue oferecer uma luz mais forte, sem precisar forçar a vista.

Planeje seu home office de acordo com suas necessidades

Para lhe ajudar a deixar o seu trabalho remoto mais confortável e produtivo vale à pena contar com a ajuda de empresas como a MCS – Mara Central de Serviços.

Além de lhe orientar sobre a montagem dos itens do seu home office, a MCS pode ajudar na execução de processos necessários para fabricação dos móveis, como mesa, nichos, armários e prateleiras.

Com a Mara Central de Serviços você consegue terceirizar serviços importantes da marcenaria como o corte de chapas de MDF, colagem de borda, usinagens, engrosso e duplagem de peças, corte de puxadores e trilhos de alumínio.

Descubra como a MCS – Mara Central de Serviços pode deixar o seu home office muito mais confortável e funcional.