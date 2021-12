O plano de cortes ajuda o marceneiro a aproveitar melhor o painel de MDF e, com isso, dar melhor acabamento aos móveis

Se você trabalha com marcenaria, sabe o quanto o plano de cortes é importante para execução dos seus projetos. Afinal, o planejamento é uma etapa fundamental em qualquer processo e, quando se trata da fabricação de móveis, ele tem influência direta no resultado final.

O plano serve para rascunhar todas as partes do móvel que será construído. Ou seja, é nele onde serão detalhados os materiais e as dimensões das peças, considerando as perdas quando elas passarem pela serra, assim como também as características da máquina de operação.

Como o MDF é vendido em painéis, o projeto com os pedaços necessários e suas medidas ajuda a ter menos desperdício, melhor acabamento e, consequentemente, um bom resultado.

Para entender melhor, veja os benefícios de um plano de cortes para o marceneiro.

Maior aproveitamento do material

Não é apenas uma questão de posicionar as peças na máquina e cortá-las. O plano de cortes serve para minimizar as sobras de madeira, já que possibilita o máximo aproveitamento da chapa.

Quanto mais peças você conseguir organizar e encaixar em uma chapa de MDF, melhor será o aproveitamento dela e, consequentemente, menor será seu prejuízo em relação ao material e aos custos.

Para conseguir arrumar as peças no painel escolhido, é fundamental ter as medidas exatas e o formato delas para a fabricação do móvel. Além disso, com tudo bem planejado, é possível utilizar as sobras maiores em futuros projetos.

Dessa maneira, você ganhará agilidade na próxima montagem e aumentará seu lucro com o reaproveitamento de material.

Clique aqui e descubra como terceirizar os serviços de corte de chapas de MDF, MDP e compensado da sua marcenaria.

Melhor acabamento

Como o plano de cortes permite incluir fitas de bordas, impressão de etiquetas e outras funções que ajudam a solucionar a necessidade de eficiência, organização e agilidade no processo de montagem, o acabamento do móvel é melhor e, com isso, o cliente fica mais feliz.

Ferramenta para melhorar o seu plano de cortes

Devido à sua importância para a marcenaria, alguns softwares disponíveis no mercado auxiliam o marceneiro a desenvolver um plano de cortes com precisão. É o caso do Cortecloud.

Na MCS – Mara Central de Serviço, você pode utilizar gratuitamente o Cortecloud, uma plataforma completa que auxilia não só no plano de cortes, mas em diversos processos da produção de um móvel.

Para isso, você acessa a ferramenta através do computador ou do celular (de onde estiver), sem precisar se deslocar até uma loja física para terceirizar os serviços de corte, colagem de bordas e furações, necessários para montagem de móveis planejados.

A MCS foi criada para atender a terceirização de toda produção de cortes, laminação, usinagem de MDF e outras necessidades.

Com isso, você que trabalha com o setor moveleiro consegue atender uma demanda maior de clientes e ainda entregar produtos com qualidade e rapidez, economizando tempo e dinheiro.

Clique aqui e descubra como a MCS – Mara Central de Serviços pode lhe ajudar a criar um plano de cortes e atender melhor os clientes, lucrando mais com seus projetos.