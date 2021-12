Com algumas dicas práticas e simples você consegue decorar os ambientes da sua casa e deixá-la com sua personalidade

Você está começando a pensar na decoração da sua casa? Então vai gostar das dicas práticas que reunimos neste conteúdo. Afinal, essa não é uma tarefa tão simples quanto parece.

Salas, quartos, banheiros e cozinha. São muitos cômodos e saber exatamente o que colocar em cada um deles, quais os tamanhos dos móveis, cores e materiais mais adequados, são algumas das informações importantes que você precisa ter para decorar o seu lar.

Mesmo que pareça complicado, reunir tantos detalhes é fundamental para deixar tudo do jeito que você idealizou e, com algumas dicas simples e funcionais, decorar sua casa vai se transformar em uma atividade prazerosa e satisfatória.

Por onde eu começo?

Que tal começar pelo mais simples? Antes de meter a mão na massa, procure referências, ideias e estilos que agradem a você e sua família. Nessa hora, vale a pena olhar blogs, revistas, o Pinterest e visitar lojas em busca de inspiração.

Assim, quando você conseguir compreender qual é o estilo da sua residência e o que você pretende transmitir com a decoração, anote quais serão as suas prioridades e monte um plano de ação.

Em seguida, decida por qual lugar você sente mais facilidade para começar e defina quais ações vai fazer nesse ambiente, como uma pintura nova ou a colocação de prateleiras.

Não esqueça, antes de escolher a decoração completa do cômodo, comece selecionando os objetos pequenos e experimentando combinações e variações com eles.

Clique aqui e descubra uma fábrica para chamar de sua na hora de fabricar os móveis planejados da sua casa.

Conheças as medidas do espaço

Após compreender as suas necessidades e definir o seu estilo, a primeira coisa que você precisa saber é quais são as medidas dos ambientes. Só assim é possível procurar os objetos da sua decoração.

Afinal, você não vai querer uma cama, sofá, mesas ou encomendar móveis para sua cozinha que não caberão nos espaços ou comprometerão a locomoção das pessoas.

Se você morar em um imóvel pequeno, deve ter cuidado para não aproveitar mal as áreas e comprar peças desnecessárias. Por outro lado, se a casa for muito grande, é preciso ter cuidado com itens muito pequenos, que ficarão perdidos.

Procure manter o equilíbrio

Na hora de escolher os objetos da sua decoração tenha cuidado para não se deixar apenas levar pela beleza individual dos itens: eles também precisam “conversar” entre si, dando harmonia ao ambiente.

Considere os itens que você já tem e vai manter na decoração, e os novos que você já comprou. A dica aqui é sempre planejar, pensar com calma e evitar compras por impulso.

Móveis planejados

Uma forma de personalizar ainda mais os ambientes da sua casa é através dos móveis sob medida. Eles são ideias para quem deseja criar um ambiente exclusivo, mais bonito e funcional.

Na MCS – Mara Central de Serviços, além de encontrar os insumos para fabricação dos móveis do seu projeto, você conta com a parceria da CorteCloud para agilizar e otimizar o seu processo.

Esse software de terceirização de serviços auxilia tanto na construção do plano de cortes, como também na terceirização de processos da produção de um móvel, como o corte de chapas de MDF, colagem de borda, usinagens, engrosso e duplagem de peças, corte de puxadores e trilhos de alumínio.

Clique aqui e descubra como terceirizar a fabricação dos seus móveis sob medida com a MCS – Mara Central de Serviços.