Painéis de MDF e MDP são excelentes para fabricação de mobiliários, mas cada um com suas peculiaridades

Produzir sua própria mobília é a oportunidade de confeccionar peças modernas para decoração da sua casa gastando pouco. Mas algumas vezes surgem dúvidas sobre qual material é mais indicado para cada caso. E isso é normal.

Por saber disso, criamos este conteúdo para esclarecer suas dúvidas sobre as diferenças entre MDF e MDP e, com isso, te ajudar a decidir quando usar cada um na hora de fazer seus móveis.

Algumas semelhanças

Sabemos que os painéis de MDF e MDP são excelentes para a produção de mobiliário. Eles são feitos com madeira do mesmo tipo de árvore (pinus ou eucalipto), mas cada um tem suas peculiaridades,

Além disso, ambos são pressionados e expostos a altas temperaturas para se tornarem chapas utilizáveis na indústria moveleira.

Outra semelhança é que esses materiais devem ser utilizados em ambientes secos e livres de umidade excessiva para preservar a qualidade.

O que é MDF?

A primeira coisa que você precisa saber é o significado da sigla MDF: medium density fiberboard, em português traduzido para placa de fibra com densidade média.

Assim como o MDP, sua composição é de madeira reflorestada de média densidade. Porém, o MDF é formado por fibras mais finas, misturadas à resina, com maleabilidade maior.

Justamente por ter essa flexibilidade, ele pode ser trabalhado com vários tipos de cortes, com designs e formatos diferenciados. Ou seja, se você prefere produzir móveis mais inovadores e criativos, fugindo do tradicional, o MDF é o material ideal.

O que é MDP?

Já com o MDP (medium density particleboard), que no português pode ser traduzido para painel de partículas de densidade média, o painel é feito com partículas de madeira prensadas, ao contrário das fibras usadas no MDF.

Na verdade, são três camadas distintas: uma mais grossa no centro e duas mais finas nas superfícies.

Cuidado para não confundir o MDP com o aglomerado, que é constituído por uma mistura de resíduos de madeira como pó e serragem, cola e resina e, por isso, tem baixa resistência e durabilidade.

A constituição da placa de MDP resulta em um material mais rígido e resistente, indicado para cortes retos. Sendo assim, é o material ideal para móveis retilíneos, capazes de receber maior carga de peso, como as prateleiras.

A placa de MDP tem ótimo custo-benefício, já que utiliza pouca matéria-prima. Sua superfície é bastante homogênea e, por isso, se adapta bem a ambientes com alto índice de umidade, como cozinhas e banheiros.

Qual o melhor material para seus projetos?

Para ter a resposta dessa pergunta, você precisa definir algumas coisas, como o ambiente que vai receber as peças, quais as condições deste espaço, qual será o uso do móvel no dia a dia, entre outros detalhes.

Então, se a peça que você pretende produzir é para a cozinha, o MDP pode ser a melhor escolha, por causa do corte mais linear e da capacidade de resistir a pesos, atritos e umidade.

Mas se você pretende produzir algo para seu quarto, com design único, aposte no MDF para executar um acabamento ainda mais personalizado.

Na verdade, é muito importante ter um planejamento detalhado antes de decidir qual material utilizar nas suas peças ou móveis.

