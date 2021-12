Descubra as vantagens de terceirizar a fabricação de móveis sob medida e planejados

A fabricação de móveis sob medida e planejados envolve uma série de ações importantes, que tem início no primeiro contato com o cliente e termina na entrega do produto. Algumas dessas etapas, inclusive, influenciam diretamente na qualidade do serviço.

Até chegar a casa do cliente, um móvel precisa passar por uma série de processos essenciais para que tudo funcione bem, como o desenho do projeto, plano de cortes, orçamento, lista de materiais, furações, cortes, bordas, entre outros.

Mas será que você está preparado para executar todas essas etapas e atender o cliente quando ele lhe procura para encomendar alguma peça, com a agilidade e a qualidade que ele deseja?

Talvez seja hora de terceirizar a produção de móveis sob medida e planejados e, assim, aumentar sua capacidade produtiva, agilizar os serviços e atender com excelência seus clientes. E, claro, aumentar o seu lucro.

Por que terceirizar a produção de marcenaria?

Qual tamanho da estrutura necessária e quanto tempo é preciso para você conseguir entregar ao seu cliente os móveis da nova cozinha dele ou do home office que ele está montando em casa?

Para atender demandas assim, e até mesmo menores, é preciso investir alto em maquinário e mão de obra capacitada. Afinal, além da qualidade do serviço, o cliente deseja resolver a sua necessidade no menor tempo possível.

Quando você terceiriza a produção da marcenaria com centrais de serviço, é possível ganhar agilidade, entregar um produto com mais qualidade, aumentar a capacidade produtiva, ter menos desperdícios e lucrar mais.

Isso porque centrais como a MCS – Mara Central de Serviços possuem um parque fabril moderno para fabricação de toda cadeia produtiva de móveis sob medida e planejados.

Com isso, o marceneiro ou lojista consegue prestar um serviço completo, pegando um produto totalmente personalizado, fácil de montar e que vai estar pronto rapidamente na casa do cliente, sem precisar investir tanto tempo em sua marcenaria com um único projeto e também na compra de máquinas.

Como funciona a terceirização?

Através da Mara Central de Serviços é possível terceirizar os processos da marcenaria de três formas, de acordo com a sua necessidade. Na primeira, você pode direcionar apenas os serviços de corte das chapas, com tempo de entrega em torno de três dias úteis.

Outra possibilidade é terceirizar além do corte a colagem das fitas de borda, com tempo estimado de cinco dias úteis. Por fim, você pode terceirizar todo processo, incluindo também a parte de usinagem. Nesse caso, o tempo de entrega é de cerca de dez dias úteis.

Terceirização da produção

Independente de você ter uma marcenaria ou uma loja de móveis, a MCS atende a sua necessidade de terceirização, seja ela referente a parte do projeto ou a produção do móvel completo, pronto para montar na casa do cliente.

Para tanto, a central de serviços faz o credenciamento de lojistas exclusivos, projetistas, arquitetos, designers, multimarcas e pequenas e médias indústrias de móveis.

Nesses casos, quando a terceirização envolve todo processo de fabricação do móvel sob medida, o item sai da MCS perfeitamente embalado, pronto para montagem, com a marca do parceiro comercial divulgada.

Redução de erros

Uma das etapas fundamentais da fabricação de um móvel é o plano de cortes. Afinal, qualquer erro no processo pode comprometer o resultado final e, neste caso, o planejamento serve para evitar falhas e desperdícios de material.

O plano de cortes é uma espécie de guia para o marceneiro na hora de executar um projeto. É nele onde serão detalhadas as peças necessárias, suas dimensões, o tipo de material, a quantidade, os tipos de chapas utilizadas e a sequência de corte a ser seguida.

Por ser tão importante, é fundamental que ele não contenha erros na sua execução e uma boa forma de garantir isso é terceirizar com a Mara Central de serviços.

Vantagens da execução do plano de cortes com a MCS:

Em poucos segundos, a Mara Central de Serviços realiza os cálculos das peças, o que poderia levar horas se realizados manualmente;

Minimiza o desperdício de material, evitando prejuízo;

Agiliza os orçamentos;

Verifica com rapidez a quantidade de chapas necessárias para atender pedidos em carteira;

Reduz custos com estoque, já que a melhor administração e aproveitamento das chapas disponíveis (além dos retalhos gerados) permite mantê-las em número menor;

Padroniza a documentação para cortadores e vendedores. Isso evita erros de interpretação, facilitando a comunicação entre as pessoas envolvidas com os pedidos e corte de peças e economiza tempo;

Redução dos erros com o corte;

Obtém maior precisão no cálculo do orçamento a partir dos dados do relatório estatístico.

Clique aqui e saiba como lucrar mais terceirizando os processos da sua marcenaria.

Parceria com a MCS para fabricação de planejados

Ao credenciar os parceiros, a Mara Central de Serviços também oferece treinamento comercial para os projetistas e montadores de móveis que trabalham com eles.

Conheça todas as vantagens de ter uma parceria com a MCS:

Sistema de fornecimento sem franquia ou taxas mensais para uso dos programas;

Entrega do pedido completo, totalmente pronto para ser montado. Os montadores e projetistas são treinados e realizam cursos para oferecem o melhor serviço;

Enorme flexibilidade na modulação através do Plugin para Sketchup, Hellomob, com medidas totalmente editáveis em milímetros tanto na altura, largura e profundidade, gerando custos e orçamentos automaticamente;

Grande variedade de padrões;

Sistema de fixação a sua escolha, parafusos VB, minifix e cavilha;

Embalagem em plástico stretch e cantoneiras, garantindo durabilidade e segurança no transporte;

Utilização de máquinas de alta tecnologia, que permitem maior precisão nos cortes, na furação e acabamentos, garantindo móveis perfeitos e duradouros;

Comprometimento nos prazos de entrega dos móveis, devido ao moderno sistema de produção;

Identificação com etiqueta item a item;

Baixo índice de movimentação dos produtos:

Preço altamente competitivo e prazo de entrega diferenciado;

Ferragens e acessórios disponíveis para compra com preços competitivos.

Otimize os processos de marcenaria

Na MCS – Mara Central de Serviços, além de encontrar os insumos para fabricação de móveis planejados, você conta com a parceria da plataforma CorteCloud para agilizar e otimizar o seu processo.

Esse software de terceirização de serviços auxilia tanto na construção do plano de cortes, como também na terceirização de processos da produção de um móvel, como o corte de chapas de MDF, colagem de borda, usinagens, engrosso e duplagem de peças, corte de puxadores e trilhos de alumínio.

Clique aqui e descubra como a MCS – Mara Central de Serviços pode lhe ajudar a economizar tempo e dinheiro terceirizando a sua sua marcenaria.