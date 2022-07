Feature mais desejada entre os usuários acaba de ser lançada no app Metrocard.

Para quem utiliza o transporte coletivo todos os dias, a praticidade é essencial. E a tecnologia é uma grande aliada para facilitar a rotina dos passageiros. Para melhorar a experiência, a Metrocard lançou em setembro de 2021 seu novo aplicativo. Agora, uma nova atualização está disponível.

“O novo aplicativo foi muito bem recebido pelo público. As novas funcionalidades que estamos lançando, principalmente a possibilidade de recarregar o Cartão Metrocard pelo app, respondem a uma demanda recorrente. Nós continuamos atentos às possibilidades que as novas tecnologias permitem para otimizar nossa operação e a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Curitiba”, disse Lessandro Zem, presidente da Metrocard.

A recarga do Cartão Metrocard, antes possível em totens de autoatendimento, site e postos de atendimento, ganhou mais um canal: o aplicativo Metrocard. Em menos de um minuto, o usuário acessa a função, realiza o pagamento do boleto Pix em seu Internet Banking e pode acompanhar no próprio aplicativo o histórico de transações. O crédito é processado em até 48 horas.

Além disso, a atualização do app otimizou a apresentação de horários e acompanhamento da operação em tempo real e integrou alertas e notícias com outras seções do aplicativo.

“Nós monitoramos os feedbacks recebidos através da Google Play e App Store e os incorporamos em nosso planejamento. Ter acesso à informação é uma das principais demandas dos passageiros e trabalhamos para atendê-las o mais rápido possível”, destaca Marco Aurélio Gomes, coordenador de Operações da Metrocard.

Para ter acesso às novas funcionalidades do app Metrocard é necessário atualizá-lo. Quem fizer o download nas lojas Google Play ou App Store já receberá a nova versão.