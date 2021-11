Viação Colombo, Viação Castelo Branco e Expresso Azul comemoram a certificação emitida pela GCS.

Mais três integrantes da Associação Metrocard, que congrega as empresas do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba, foram certificadas com o Selo de Conformidade Sanitária emitido pela GCS Global Certification System. Viação Colombo, Viação Castelo Branco e Expresso Azul somam-se a Leblon Transportes, Viação Nobel e Expresso São Bento que receberam o reconhecimento anteriormente.

“É uma conquista muito significativa para as empresas e também para a Metrocard. Ela reforça o compromisso com a segurança dos colaboradores e passageiros e reitera a eficácia das medidas sanitárias que foram adotadas durante a pandemia de coronavírus”, comemora Lessandro Zem, representante das empresas Expresso Azul e Viação Colombo e presidente da Metrocard.

A certificação avalia organizações com foco em protocolos de segurança sanitária, entre eles a Covid-19. Foram 50 quesitos examinados pelos auditores, organizados em 8 tópicos: Instalações, incluindo os ônibus, Controle de Acesso, Condições Ambientais, Política de Saúde e Segurança, Recursos Humanos, Provedores Externos, Comunicação e Gestão de Contingências.

“O combate e prevenção à covid-19 fazem parte de um esforço coletivo, o qual o Grupo Leblon assumiu em prol da vida e da saúde de todos”, lembrou Haroldo Isaak, diretor do grupo Leblon.

O Selo de Conformidade Sanitária é mais um recurso para assegurar a segurança de passageiros e colaboradores no transporte coletivo, serviço que é essencial para a sociedade.