O app está disponível para download na Google Play e App Store.

Continuamente buscando melhorar a experiência dos passageiros do transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba, a Associação Metrocard lança o seu novo aplicativo. Totalmente reformulado, ele traz novas funcionalidades e é compatível com os principais sistemas operacionais de smartphones (Android e iOS).

“O novo App Metrocard veio para facilitar o dia a dia dos nossos clientes com a roteirização de trajetos e a oferta em tempo real dos ônibus. Novas funcionalidades também foram acrescentadas”, informou Marco Aurélio Gomes, coordenador de operações da Metrocard.

Através dele é possível conferir os pontos de paradas mais próximos, planejar o deslocamento e encontrar pontos de atendimento para recarga de créditos do Cartão Metrocard. A consulta de saldo e o atendimento online também são serviços presentes na nova versão, além de alertas e notícias sobre o sistema de transporte coletivo.

“A Metrocard tem como regra essencial usar a tecnologia a favor dos passageiros. No primeiro semestre deste ano reformulamos o site e, agora, estamos lançando uma versão completamente nova do aplicativo. Nós continuamos atentos às atualizações e demandas que surgem no setor, buscando sempre otimizar a mobilidade urbana da região metropolitana de Curitiba”, disse Lessandro Zem, presidente da Metrocard.

A acessibilidade existente nos ônibus e terminais agora também pode ser encontrada no app. Com navegação intuitiva, é fácil encontrar a informação necessária para a utilização do sistema metropolitano.

“Pesquisas demonstram que ter acesso à informação é uma das principais demandas dos passageiros de ônibus. Saber como chegar em algum lugar, onde está seu ônibus, poder fazer contato com o SAC de forma mais ágil ou acompanhar o saldo do seu cartão, estão entre as funções essenciais para o passageiro. Foi pensando nisso que a Metrocard investiu e renovou completamente seu aplicativo que agora tem mais funcionalidades. E sei que em breve virão mais novidades por aí. Afinal, a intenção agora é que o aplicativo incorpore cada vez mais funções”, comentou Anderson Oberdan, coordenador do BI da Metrocard.

O aplicativo Metrocard, que pode ser baixado gratuitamente na Google Play e App Store, está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo sigilo e a segurança das informações pessoais.