A evolução na plataforma traz navegação mais intuitiva, sistema responsivo e proteção de dados.

Usar a tecnologia a favor dos passageiros é uma regra essencial para a Metrocard, associação que congrega as empresas de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Após implantar o pagamento da passagem por cartão, sistema de biometria facial, totens de autoatendimento (ATMs), Wi-Fi em tubos e terminais metropolitanos, acessibilidade e operar um dos Centros de Controle Operacional mais modernos do país, a associação acaba de lançar seu novo site.

“Despertar a inovação aliada à tecnologia fez com que a Metrocard, além de se preocupar com outros assuntos operacionais, estratégicos e com seus clientes, criasse um novo portal alinhado com as necessidades tecnológicas para a futura mobilidade”, esclareceu o presidente da Associação, Lessandro Zem.

A plataforma digital foi inteiramente reformulada, proporcionando uma nova e melhor experiência para quem o acessa. Com uma interface mais clean, a navegação se tornou mais intuitiva, facilitando o processo de localizar as informações. Com alguns cliques, pode-se comprar créditos, consultar linhas e horários, encontrar um posto de atendimento ou um ATM. O podcast Move Metrocard, produzido em parceria com a Gazeta do Povo, ganhou espaço e as notícias, que antes ficavam espalhadas por diversos canais, foram agregadas em um mesmo local.

Os canais de comunicação também passaram por reformulações. O chat, presente na versão anterior, ganhou um update, diminuindo o tempo de espera para o atendimento e o WhatsApp foi acrescentado como mais uma ferramenta para contato com os clientes. “Aprimorar a comunicação com quem usa o transporte metropolitano sempre foi uma prioridade na Metrocard. Hoje contamos com diversos canais de comunicação como chat, telefone, e-mail, redes sociais, aplicativo para celular e WhatsApp. E para aproveitar a evolução tecnológica das ferramentas de comunicação e entregar informações com mais qualidade, remodelamos nosso website, que agora possui um visual totalmente novo, mais moderno, informações dispostas de forma mais organizada, além de concentrar notícias, vídeos e podcasts dos programas Move Metrocard e Papo Mobilidade, dentre outros”, contou Anderson Oberdan, consultor técnico da Metrocard.

Além da mudança visual, a parte técnica também foi alterada. A partir de agora, o site é responsivo, isto é, ele se adapta aos mais diferentes tamanhos de tela, sejam elas de smartphones, tablets ou computadores. A proteção de dados dos usuários também foi reforçada, atendendo à nova Lei Geral de Proteção de Dados.

“A Metrocard lança seu novo site com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços prestados e informar a sociedade sobre a operação do transporte metropolitano. Mais um investimento das empresas metropolitanas para melhor atender a seus clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Agradecemos a dedicação da equipe da Metrocard e da Commcepta na construção do site mesmo em meio a esta pandemia”, comenta Ayrton Amaral Filho, CEO da Metrocard.

O projeto de transformação digital teve início há alguns meses e agora você pode conferir o resultado aqui: www.cartaometrocard.com.br