Os sites de apostas acabaram recebendo uma grande relevância na atualidade, por conta das suas características únicas relacionadas às apostas das mais diversas, que somente os jogadores destas plataformas internacionais, como a NetBet ou o Bet365 conseguem usufruir. Não só devido a isso, pode-se dizer que um site de apostas no Brasil consegue também impactar diretamente na cultura esportiva do país a curto e possivelmente longo prazo.

Hoje, não é incomum ver esportistas dos mais diversos fazendo um reels ou um storie no Instagram divulgando alguma marca de jogos de apostas. Após o Governo Federal sancionar em 2018 um texto de medida provisória relacionado às apostas de quota fixa no país, em pouco mais de um ano, 3/4 dos clubes de futebol série A do Brasileirão já tinham ao menos um patrocínio relacionado a apostas esportivas.

Quando o assunto é cultura esportiva no Brasil é inevitável não pensar em futebol, uma vez que esse esporte é parte da identidade nacional do país. E é aí que podemos perceber uma das influências de tais apostas — e provavelmente a maior delas. Mas a campanha se estende fortemente às lutas, corridas e outros esportes dos mais diversos. Em sites do gênero, é comum encontrar apostas esportivas para mais de 40 esportes diferentes acontecendo ao mesmo tempo.

Todas essas parcerias firmadas entre os maiores times de futebol do Brasil e as empresas de apostas esportivas, são o resultado da ascensão da popularidade dos jogos online no Brasil, que hoje faturam perto de 7 bilhões de reais anualmente, mostrando que de forma orgânica, os torcedores aderiram a novidade o que faz hoje ser comum em todos os jogos televisivos, vermos narradores pedindo para os telespectadores apostarem em “tal casa de apostas” relacionado ao jogo transmitido.

A verdade é que mesmo sendo um tabu há muito tempo no Brasil, esportes e as apostas sempre andaram lado a lado desde os primórdios da humanidade. Apesar de ser um tema bastante complexo até hoje, na Europa, as apostas regulamentadas já fazem parte do cotidiano esportivo e isso está também se tornando uma forma de interação do torcedor X jogo no Brasil.

Todavia, para que o tema se torne definitivamente comum no Brasil talvez deva-se caminhar ainda a passos bastante lentos para chegar ao nível do continente europeu.Os cassinos em si, por exemplo, têm uma história bastante extensa no Brasil, envolvendo grandes acontecimentos que foram compostos por momentos de apoio do governo, seguida de uma proibição quase total (Mega Sena, Tele Sena, dentre outras lotéricas regionais continuaram a existir) e, desde 2018, com o Brasil voltando a visar a exploração privada da modalidade de loteria de aposta por quota fixa — que corresponde ao conceito de bet em inglês. Apesar de que a legalização das apostas ainda está restrita ao mercado esportivo, ou seja, as apostas que digam respeito a eventos esportivos reais (não simulados).

Os dispositivos da lei sancionada em 2018 mantém também uma confusa legalidade para se jogar em um “cassino online”. Isso acontece porque os sites que oferecem esse serviço são sediados em outros países, onde a atividade é regulamentada e o Brasil não tem qualquer contradição com o uso deles de forma online, pelo internauta. Os países que sediam esses sites têm leis mais específicas para os jogos, regulações diversas e órgãos específicos para que sigam regras de qualidade, paguem taxas e tenham licenças válidas. Dentro dos grandes sites que oferecem a atividade de apostas, o jogador pode encontrar uma grande quantidade de jogos disponíveis. Uma vez eleita a casa, o apostador precisa criar uma conta a partir do preenchimento do registro na página. Normalmente este procedimento é rápido e intuitivo. Sites como a NetBet e o Bet365 já citados estão entre os mais consistentes e renomados internacionalmente, sendo escolhas mais seguras para o usuário novato “se aventurar”.