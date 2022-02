Parceria da NEX Energy através do Programa Copel Volt amplia o acesso de pequenos e médios negócios à energia limpa

Empresas de pequeno e médio portes em todo o Paraná podem economizar até 20% dos gastos com energia elétrica e usufruir dos benefícios de fontes de energia renovável sem precisar investir nenhum centavo para isso. Essa novidade já é possível graças um novo formato de alocação de energia disponibilizado a partir da parceria entre a NEX Energy e o Programa Copel Volt.

Aquelas empresas que aderirem ao projeto estarão participando do Sistema de Compensação de Energia Elétrica por meio da geração distribuída. Isso está previsto na Resolução 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O negócio desenvolvido pela NEX Energy permitirá que as empresas cadastradas consigam essa economia por meio do aluguel de uma usina 100% renovável da Copel – como usinas solares e eólicas. O CEO da NEX Energy, Juliano Lenzi, explica que a iniciativa é destinada a empreendimentos de qualquer região do Paraná que registram despesas que variam entre R$1 mil e R$ 20 mil com a fatura de luz.

Lenzi conta que, atualmente, a NEX já tem mais de 1 mil clientes em diversos estados brasileiros. Segundo o CEO, a empresa interessada não precisa fazer nenhum tipo de investimento na infraestrutura física, reforma ou na compra de equipamentos. É necessário apenas aderir ao programa, a partir de um termo de adesão, que viabiliza os créditos de energia para o empreendimento. “A NEX Energy é uma empresa de tecnologia que faz a gestão do aluguel de usinas renováveis para pequenas e médias empresas”, esclarece.

COPEL VOLT

Ricardo Rothstein, superintendente da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Companhia Paranaense de Energia (Copel), explica que o Copel Volt é o programa de inovação aberta da empresa, realizado em parceria com a Beta-i, com foco no setor energético. De acordo com o superintendente, o principal objetivo é que startups desenvolvam soluções mais inovadoras para enfrentar os desafios levantados pela Copel e que são comuns a outras empresas do setor elétrico. “O Copel Volt visa solucionar desafios por meio da inovação e da tecnologia, visando o ganho de eficiência, melhoria no relacionamento com o cliente e a oferta de novas soluções e serviços na área de energia.

Na atual edição, o Programa Copel Volt recebeu mais de 200 inscrições de startups de todo o mundo. Porém, apenas cinco delas foram selecionadas para a fase de execução de provas de conceito, entre elas a NEX Energy. “Iniciativas como essa mantêm a Copel na vanguarda do setor, sempre buscando soluções inovadoras para seus negócios. O objetivo é oferecer à Copel as melhores alternativas para os desafios que enfrenta, viabilizando negócios, lançando novos produtos e serviços aos seus clientes e alcançando novos mercados”, destaca o superintendente.

EXEMPLO

Para as empresas interessadas em reduzir as despesas mensais com energia elétrica, Juliano Lenzi explica como essa locação de energia renovável ocorre na prática.

O CEO da NEX Energy usa como exemplo uma pequena empresa que gasta, todos os meses, cerca de R$ 2 mil com a conta de luz. Ao aderir ao programa, a NEX Energy faz a conexão entre essa empresa consumidora e a usina de geração de energia renovável – já existem várias no Brasil – por intermédio do Copel Volt, o que dispensa qualquer tipo de reforma ou investimento em infraestrutura. Outra grande vantagem, destaca o CEO, é o fato de o empreendimento não se sujeitar mais às oscilações das bandeiras tarifárias, como ocorre hoje com os usuários do modelo tradicional.

Depois da adesão ao programa, o valor da fatura é abatido da concessionária de energia – no caso a Copel. Lenzi explica que o consumidor deixa de pagar esse valor (aproximadamente 20% da fatura) e passa a gastar apenas com as despesas destinadas ao gerador (a usina de energia) e à NEX, que faz essa ponte. “Além de ser uma opção atrativa financeiramente, é uma forte tendência para o futuro por causa da utilização de fontes de energia limpa”, enfatiza Lenzi.

Com sede em Curitiba (PR), a NEX Energy foi fundada em 2017 e tem a sustentabilidade em seu DNA. A empresa tem como proposta ajudar pequenos e médios empresários a reduzir os custos com a conta de luz aproveitando, para isso, energia limpa e os recursos oferecidos pela tecnologia.