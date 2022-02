O ranking da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, de operadoras com as maiores quantidades de assinantes dos serviços em […]

O ranking da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, de operadoras com as maiores quantidades de assinantes dos serviços em internet de banda larga, coloca a Nova como a quinta maior empresa em número de clientes no estado Paraná, ficando atrás apenas dos quatro grandes players do mercado presentes no estado, sendo que este número ainda não leva em consideração as aquisições realizadas em 2021.



A operadora paranaense continua seu plano de crescimento e já no início de fevereiro de 2022, anunciou a sua combinação de negócios e troca de participações com a Copel Telecom, visando atingir com serviços e produtos 360 municípios do Paraná.

Serviços

Para divulgar a marca e promover cada vez mais os seus serviços de internet, telefonia fixa, rastreamento veicular, seguro, assistência e monitoramento residencial, a Nova desde dezembro de 2021 está realizado a promoção, “Verão de Carro Novo na Nova”, onde clientes e novos clientes concorrem ao sorteio de um Fiat Mobi 0 km.

Para concorrer é fácil, é só contratar os serviços da Nova, fazer o upgrade de um plano já ativo ou antecipar o pagamento da sua fatura.

Presença

A Nova já é presente em 24 cidades dos estados do Paraná, Mato Grosso e São Paulo, a empresa que tem a sua matriz em Curitiba, aproveitou o aquecimento do mercado de internet no Brasil e em 2020 e já em 2021, comemorou o crescimento da sua base de clientes atendidos.

Verão no litoral

E para ficar mais perto de seus clientes e da comunidade onde opera, desde a segunda quinzena de janeiro de 2022, a Nova realiza ação de verão na cidade de Matinhos no Balneário de Caiobá.

Espaço Nova faz o empréstimo de cadeiras de praia e guarda-sol para veranistas em Matinhos, no Balneário de Caiobá. Crédito da Foto: Carlos Schocher

No início da Avenida Atlântica, em frente a Feirinha de Caiobá, a Nova montou um espaço especial para o veranista que vem desfrutar das belezas do litoral do Paraná. No Espaço Nova, todos os visitantes podem emprestar sem custo algum, cadeiras de praia e guarda-sol para usarem durante a sua permanência na orla da praia de Caiobá, além e muitas brincadeiras para a criançada.

No Espaço Nova a criançada tem diversão garantida: Crédito da Foto: Tatiane Martins

O objetivo da ação é aproximar a marca Nova à seus clientes e também para toda a comunidade, “nós estamos próximos ao nosso cliente. Tanto é que temos lojas em todas as cidades, para nós é importante essa proximidade. Estamos prontos para receber à todos em nosso espaço com muita alegria aqui em Matinhos”, disse o assessor de Comunicação da Nova, Álvaro Divardin.

Pagamentos

Além das vantagens para curtir a praia e colocar o pé na areia, a Nova oferece mais uma facilidade em seu espaço de verão. Estão disponíveis ao público em geral, três totens de autoatendimento onde o usuário pode pagar contas diversas.

No espaço Nova em Matinhos, no Balneário de Caiobá o veranista tem a facilidade de pagar as suas contas nos terminais de autoatendimento usando cartão de crédito ou débito. Crédito da Foto: Tatiane Martins

Nos terminais o cliente Nova e também não clientes, podem pagar suas faturas da Nova, boletos diversos e taxas do Detran nas modalidades crédito e débito, com as bandeiras Visa e Mastercard. O usuários dos terminais de autoatendimento da Nova, podem até mesmo parcelar suas contas em até dozes vezes no cartão de crédito.

Serviço:

Crédito da Foto: Tatiane Martins

Espaço Nova

Avenida Atlântica – Matinhos – Balneário de Caiobá em frente a Feirinha de Caiobá

www.nova.com.br

Telefone: 0800 027 9750

WhatsApp: 41 3907-5656

Promoção

