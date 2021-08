As novas técnicas de cirurgia sem cortes tornam o pós-operatório do implante dentário ainda mais confortável para o paciente.

Os implantes dentários são uma alternativa muito mais prática que as próteses móveis para quem perdeu um ou vários dentes: eles deixam os dentes fixos, oferecendo mais segurança para comer e sorrir. “Eles devolvem a autoestima e qualidade de vida ao paciente”, resume a Dra. Nilmara S. Imianoski (CRO: PR-CD-21024), da Oral Sin Curitiba Centro.

Os implantes dentários demandam uma pequena cirurgia para serem colocados. Trata-se de um procedimento simples e rápido, que demora em torno de uma hora, de acordo com a Dra. Nilmara. Ela explica que tudo é feito sob anestesia, para dar mais conforto para o paciente, e os mais ansiosos podem receber a sedação consciente.

Mesmo com essas explicações, algumas pessoas deixam de fazer o implante dentário por terem medo da cirurgia. A boa notícia é que novas técnicas ainda mais confortáveis, como a cirurgia guiada — também conhecida como cirurgia sem cortes.

Com ela, não é preciso fazer qualquer incisão (isto é, corte) na gengiva do paciente para colocar o implante no osso. Além de ser mais confortável, isso facilita o pós-operatório.

A Oral Sin Curitiba Centro oferece implante dentário com ótimas condições de pagamento

Os implantes precisam ser integrados ao osso da mandíbula. Mas, com a cirurgia guiada, é possível fazer isso sem cortes (Imagem: Shutterstock)

Como funciona a cirurgia sem cortes para implante dentário?

É interessante observar que não são todas as clínicas de implantes que oferecem a opção da cirurgia guiada ou cirurgia sem cortes. Isso porque esse método demanda estrutura especial, além de treinamento do dentista para realizá-lo.

Para começar, o especialista em implantes faz uma tomografia computadorizada da boca do paciente, para observar em detalhes onde os implantes precisam ser colocados. Esse exame vai para um programa de computador, que ajuda o dentista a calcular tudo exatamente.

Nesse programa, o dentista faz o planejamento da cirurgia, decidindo onde cada implante será colocado, em qual ângulo, entre vários detalhes. Depois disso, é produzido um guia em acrílico, que vai ajudar o dentista a fazer tudo certinho na hora da cirurgia.

Esse planejamento reduz o tempo de cirurgia pela metade. Além disso, nenhum corte precisa ser feito: uma broca perfura exatamente o local onde o implante vai ser colocado e só. Assim, como dissemos, a recuperação se torna ainda mais tranquila.

Não são todos os casos que permitem o uso da cirurgia guiada: é importante passar por uma consulta, para que o dentista avalie seu caso e decida qual método será melhor. Mas, se você morria de medo de entrar num consultório, essa alternativa pode convencer você a, pelo menos, pensar em fazer um implante dentário.

Quer saber mais sobre implante dentário? Entre em contato com a Oral Sin Curitiba Centro