A cirurgia é rápida e feita sob anestesia, sem dor, em um tratamento mais simples do que a maioria das pessoas imagina.

O desenvolvimento da tecnologia deixou as próteses fixas sobre implantes dentários mais acessíveis, popularizando esse tipo de tratamento. Mesmo assim, é comum ter dúvidas sobre esse assunto — e um pouquinho de medo, afinal, será que a cirurgia de implante dentário dói muito?

Para responder a essa e outras perguntas, precisamos dar um passo para trás e explicar a diferença entre implante dentário e prótese. O implante dentário é um tipo de pino colocado no maxilar com uma cirurgia — ele funciona como a raiz do dente. Em cima dos implantes, o dentista coloca as próteses fixas, que ficam bem presas no implante, permitindo que você coma, fale e sorria sem se preocupar.

A Dra. Nilmara S. Imianoski (CRO: PR-CD-21024), da Oral Sin Curitiba Centro, explica que a prótese fixa sobre implante dentário pode ser usada tanto para um dente só, como também para substituir vários ou todos os dentes. Até quem já usa dentadura ou ponte móvel pode trocar o que tem por uma prótese fixa.

Implante dentário sem dor

Além de tornar o tratamento mais acessível, o desenvolvimento da tecnologia também fez os implantes dentários ficarem mais práticos. Com novos modelos de pinos, a cirurgia se tornou mais rápida e menos invasiva.

“Os implantes para uma arcada completa são instalados em aproximadamente uma hora“, explica a Dra. Nilmara. O procedimento é feito com anestesia local, sem dor e sem riscos para a saúde. Porém, as pessoas que ficam mais ansiosas no consultório do dentista podem optar pela sedação consciente, que deixa você mais sonolento.

Depois que o dentista coloca o implante dentário, pode ser necessário um tempo para que ele cicatrize bem e se integre ao osso — até isso acontecer, você usa uma prótese provisória. Com o implante no lugar, você pode colocar a prótese fixa.

Esse tempo de tratamento depende muito de cada paciente, segundo a Dra. Nilmara, mas pode levar até 4 ou 6 meses, quando o osso é mais sensível, e no máximo 12, se precisar de enxerto ósseo para o implante. Em alguns casos, é possível usar uma técnica chamada de carga imediata e finalizar tudo em poucos dias — mas isso depende da sua estrutura óssea e dos resultados dos exames pré-operatórios.

Falando nisso, uma coisa que você precisa prestar muita atenção é na avaliação do dentista: apenas um especialista em implantes pode analisar seu caso e decidir qual o melhor tipo de tratamento para o seu caso. Por isso, é interessante investir num tratamento em uma clínica que tenha estrutura e bons profissionais.

