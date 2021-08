Diferente do que muitos pensam, os procedimentos são feitos para garantir o máximo conforto e boa recuperação ao paciente.

A tecnologia nos tratamentos dentários evoluiu bastante nas últimas décadas, para tornar os procedimentos mais confortáveis para o paciente. Até o temido motorzinho do dentista ficou mais silencioso, já reparou? Mesmo assim, ainda existem muitas pessoas que têm medo de sentir dor na cadeira do dentista — o implante dentário talvez seja o tratamento mais cercado por mitos, nesse sentido.

Mas afinal, fazer um implante dentário dói?

De acordo com a Dra. Nilmara S. Imianoski (CRO: PR-CD-21024), especialista em implantes da Oral Sin Curitiba Centro, não. “Os implantes são colocados sob anestesia, proporcionando o máximo conforto ao paciente, sem dor”, explica a doutora. Além disso, aquelas pessoas mais agitadas podem fazer uma sedação consciente.

Essa sedação consiste em um gás, administrado pelo médico anestesista da clínica, que deixa o paciente mais sonolento e relaxado, porém ainda consciente. Assim, é possível evitar os riscos de uma anestesia geral, mas o paciente também não precisa sofrer com ansiedade durante o procedimento. É interessante observar, também, que a colocação dos implantes é relativamente rápida: cerca de uma hora, para uma arcada completa, segundo a Dra. Nilmara.

Tratamento com implante dentário indolor e rápido

É verdade que os dentistas podem receitar analgésicos e anti-inflamatórios para os primeiros dias após a colocação dos implantes dentários. Mas isso costuma ser feito para prevenção, em alguns casos — de modo geral, é incomum sentir dores ou ter qualquer problema com a cirurgia. Com o tempo, o implante se integra ao osso, naturalmente.

Depois da cicatrização é que a prótese fixa, com os dentes definitivos, pode ser colocada. Até isso acontecer, o paciente não fica sem dentes: ele usa uma prótese provisória, podendo viver normalmente, com conforto.

“O tempo de cicatrização dos implantes varia conforme a estrutura óssea do paciente”, afirma a Dra. Nilmara. Para muitos pacientes com maxilar mais forte, é possível fazer a chamada carga imediata, que permite instalar a prótese fixa e concluir o tratamento em até 72 horas.

Quando não é possível fazer a carga imediata, a integração dos implantes e a colocação da prótese fixa definitiva pode levar entre 4 e 6 meses. Mas o máximo que o tratamento com implante dentário pode demorar, segundo a Dra. Nilmara, é 12 meses, nos casos em que é preciso fazer enxerto ósseo.

Quem define qual será o procedimento e quando será possível colocar a prótese definitiva é o dentista especialista em implantes: ele faz uma avaliação rigorosa do seu caso, por meio de exames como raio-x panorâmico. O time também conta com um cirurgião bucomaxilofacial, que vai analisar seus exames de sangue e estado de saúde, em uma consulta pré-operatória, para garantir que todo o tratamento seja feito com segurança. E sem dores, é claro, pois o objetivo é que você saia da clínica com um sorriso no rosto.

