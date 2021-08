As próteses móveis podem ser mais baratas, mas as fixas oferecem mais segurança e qualidade de vida. Entendas as diferenças.

A pergunta do título é simples de responder. Afinal, quem nunca viveu ou presenciou uma cena constrangedora envolvendo dentaduras ou pontes móveis? As próteses móveis podem escorregar na boca ou até cair enquanto a pessoa fala ou come, gerando muito desconforto e insegurança, além de prejudicar a saúde bucal.

As próteses fixas, como o próprio nome sugere, ficam bem presas na boca e não pegam você de surpresa em situação alguma: você pode até comer uma maçã ou churrasco sem medo. A fala também fica melhor, o que traz uma diferença enorme na vida social ou para quem trabalha com público. Além disso, o sorriso fica mais bonito — e quem não quer se olhar no espelho e gostar do que vê?

“A prótese fixa através dos implantes dentários devolve a autoestima e qualidade de vida do paciente”, resume a Dra. Nilmara S. Imianoski (CRO: PR-CD-21024), da Oral Sin Curitiba Centro.

É verdade que o tratamento com implantes dentários e próteses fixas pode custar mais do que simplesmente colocar uma prótese móvel (até porque o procedimento é mais complexo, como vamos explicar a seguir). Mas a diferença na segurança e na autoestima é tão grande que vale a pena fazer as contas e optar pela prótese fixa, se você puder.

Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia nos últimos anos e as condições oferecidas pelas clínicas, o tratamento se tornou bem mais acessível do que era, antigamente.

As diferenças entre prótese móvel e fixa para sua saúde

Segundo a Dra. Nilmara, a prótese fixa pode ser utilizada por pacientes que perderam só um dente, por quem perdeu alguns dentes em partes diferentes da boca e até por quem precisa substituir todos os dentes. Quem usa dentadura também pode mudar para a prótese fixa.

O mais importante, segundo a doutora, é fazer uma avaliação detalhada com um dentista especializado em implantes. Ele vai pedir alguns exames e analisar qual procedimento é o mais adequado para o seu caso.

Para a prótese ficar bem fixada na boca, o dentista faz os implantes, que são pinos de titânio, parecidos com parafusos, “grudados” no osso maxilar. Assim que seu corpo incorpora bem o implante, o dentista coloca as próteses em cima dos pinos de titânio. O resultado é um dente bem fixo, que dá segurança para mastigar o que quiser e fazer qualquer atividade do dia a dia.

Depois de fazer o implante e a prótese fixa, você só deve manter os cuidados recomendados normalmente: escovação, fio dental e consultas regulares ao dentista. Mas medo de maçã é uma coisa que nunca mais vai lhe acontecer.

