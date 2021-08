O avanço da tecnologia tornou os tratamentos dentários com prótese fixa mais acessíveis, com diversas opções.

Durante muito tempo, a única opção que as pessoas tinham para substituir um dente perdido eram as próteses móveis, como dentaduras ou pontes.

Mas, apesar de serem relativamente baratas, essas “soluções” geram uma série de outros problemas, como insegurança para sorrir e comer, machucados na boca conforme a prótese se mexe, além de dificuldades para manter a prótese limpa. Ainda bem que, nos últimos anos, surgiu a opção das próteses fixas sobre implantes dentários.

“Elas devolvem a autoestima e qualidade de vida ao paciente”, afirma a Dra. Nilmara S. Imianoski (CRO: PR-CD-21024), da Oral Sin Curitiba Centro.

Contudo, muitas pessoas ainda deixam de procurar essa alternativa por acharem que as próteses fixas são muito caras. É claro que, por ser um tratamento muito superior e que envolve mais tecnologia, o preço do implante pode parecer maior. Porém, isso é mais uma impressão do que a realidade.

Isso porque, para começo de conversa, as próteses fixas sobre implantes são muito mais simples de manter no dia a dia: você precisa ter cuidados parecidos com os de seus dentes naturais, como escovar, passar fio dental e evitar coisas que possam quebrá-los, como abrir uma garrafa com o dente. Também é importante manter a rotina de consultas ao dentista.

Em compensação, você não precisa mais se preocupar com fixadores de dentadura e outros produtos necessários para manter esse tipo de prótese. Vale lembrar que, no caso das pontes móveis, geralmente é preciso desgastar um dente saudável para fixação, algo que não ocorre com a prótese fixa. Isso pode fazer com que você precise de outros tratamentos dentários (e gaste mais), no longo prazo.

Além disso, com o avanço da tecnologia, as próteses fixas sobre implantes estão ficando cada vez mais acessíveis e as clínicas estão investindo em condições de pagamento mais atraentes, para popularizar o tratamento. A Oral Sin Curitiba Centro oferece próteses fixas com condições de pagamento facilitadas

Além do custo, o tratamento dentário com implantes compensa pelo benefício, já que oferece muito mais segurança e conforto no dia a dia (Imagem: Shutterstock)

O barato pode sair caro nas próteses fixas

Por mais que o preço seja importante — afinal, ninguém está com dinheiro sobrando, né? — há outros aspectos que você deve analisar para decidir onde fazer um tratamento dentário com implantes e prótese fixa. A qualidade e a experiência da clínica é o principal.

Quando o assunto é implante dentário, torna-se indispensável usar materiais de primeira qualidade, uma vez que o pino ficará dentro da sua boca por muitos anos.

Porém, mais importante do que o custo do material, é o investimento que o dentista faz em cursos de especialização em implantes e estudos para se manter atualizado. A formação pode demorar anos e ter custos muito altos, que impactam no preço que nós pagamos para fazer o tratamento com um bom profissional.

Em resumo, orçamentos muito baixos podem indicar uma opção menos segura ou com menor qualidade — seja nos materiais ou nos profissionais. Por isso, vale a pena pesquisar bastante e encontrar clínicas conceituadas para fazer sua prótese fixa. Afinal, o seu sorriso e a sua saúde não tem preço!

