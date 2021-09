Desenvolvido na Suécia, produto melhora a qualidade do sono e deve ser escolhido com cuidado.

O cobertor ponderado é a grande novidade do setor têxtil nos últimos anos. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, o produto chegou no país pela Ortolux Colchões e já está caindo no gosto dos clientes.

Muito popular na Europa e nos Estados Unidos, o cobertor ponderado – ou weighted blanket – é uma tecnologia que promove o sono profundo e tranquilo com maior facilidade. A pressão do cobertor faz com que o cérebro eleve a produção de serotonina, hormônio responsável pela regulação do humor, do bem-estar, da temperatura corporal e do desejo sexual.

A liberação do hormônio também reduz a frequência cardíaca e as demais atividades cerebrais, fazendo com que a pessoa se sinta mais relaxada e acorde bem disposta no dia seguinte.

Por esse motivo, o cobertor ponderado tem contribuído muito para a melhora de crianças ou adultos com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ansiedade e outros distúrbios mentais. Vale dizer que a baixa quantidade de serotonina está associada, por exemplo, com o desenvolvimento de diferentes níveis de depressão.

Como comprar um cobertor ponderado?

O produto pode ser utilizado por qualquer um, mas é importante prestar atenção no peso e na qualidade do material.

É indicado que o cobertor tenha de 10% a 15% do peso do cliente para que o resultado seja significativo. Por isso, os cobertores ponderados da Ortolux Colchões variam entre 3 e 11 kg, de modo que você não precisa se preocupar com tamanhos padronizados de mercado. A indicação é excelente para todo tipo de cliente.

Além disso, os produtos são fabricados com algodão macio e preenchidos com esferas de cristal. Garantia de um cobertor silencioso e equilibrado, disponibilizado no país somente por empresas que trabalham com tecnologia internacional.

Parte do grupo sueco Starsprings, a Ortolux Colchões oferece os melhores cobertores ponderados do mercado, com objetivo de melhorar o sono e a qualidade de vida dos clientes.