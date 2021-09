Um sono de qualidade eleva o bem-estar e traz benefícios para o corpo todo.

A rotina pesada do cotidiano faz muita gente procurar dicas para dormir melhor. De fato, regular o sono é uma forma simples e eficiente de melhorar a produtividade e o bem-estar durante o dia.

É durante o sono que o corpo recupera energia, otimiza o metabolismo e regulariza funções hormonais importantes, como liberação de serotonina e hormônio do crescimento. Se você tem dificuldades para dormir, fique por aqui e conheça indicações que podem contribuir muito para melhorar a sua qualidade de vida.

6 dicas para dormir melhor

Dependendo do nível de estresse provocado por uma rotina puxada, dormir com tranquilidade pode parecer algo muito complicado. Alguns fatores, porém, podem fazer toda a diferença se você tiver um pouco de disciplina.

Adotar horários regulares:

Além de dormir pelo menos 7 horas por dia, é muito importante manter o sono dentro de horários regulares, de preferência à noite, quando há menos barulho e interferência externa. Dormir e acordar nos mesmos horários ajuda o corpo a entender que o momento é de descanso, o que facilita e acelera a atividade do organismo.

Garantir o conforto:

Quanto mais você se sente confortável, mais o sono melhora. Iluminação, temperatura e até mesmo o jogo de cama são elementos essenciais. Além de tudo, o colchão também precisa ser adequado.

Com tecnologia sueca, a Ortolux Colchões trouxe para o Brasil a utilização de mola sobre mola no colchão, um sistema moderno com foco total em ergonomia. O “duplo molejo”, como é conhecido, trabalha o alinhamento da coluna e se adapta à curvatura do corpo do cliente, garantindo mais relaxamento e qualidade de sono.

Clique para conferir o portfólio completo da Ortolux Colchões, com produtos de diversos tamanhos e funções hipoalergênicas, que impedem a infestação de fungos e bactérias.

Não dormir de dia:

Pode parecer que o cochilo da tarde tem papel importante no seu desempenho pelo resto do dia. Do contrário, o que ele faz é compensar um pouco o sono que faltou no momento certo. Cochilos com mais de 30 minutos desregulam os horários e prejudicam a qualidade do sono à noite.

Evitar aparelhos eletrônicos:

Deixar os eletrônicos de lado na hora de dormir tem respaldo científico. A produção de melatonina, hormônio responsável por induzir o sono, acontece de forma natural quando começa a escurecer. O problema é que luminosidade de todo tipo interfere diretamente na liberação de melatonina pelo corpo, e fica especialmente difícil dormir se você costuma mexer no celular ou computador no momento pré-sono.

É indicado deixar os aparelhos eletrônicos de lado pelo menos meia hora antes de dormir. Crédito: Shutterstock

Praticar exercícios físicos:

A prática de atividade física, especialmente pela manhã ou à tarde, é essencial para a boa saúde e ajuda a dormir melhor. O corpo fica cansado e sente necessidade de repor as energias. Quem se movimenta muito durante o dia tende a dormir mais rápido.

Diminuir a cafeína:

Muita gente só funciona à base de café. O excesso e o consumo na hora errada, porém, podem ser os causadores de um grande círculo vicioso que diminui a qualidade do sono e desenvolve a dependência da cafeína, que é um estimulante, durante o dia. Por isso, é bom evitar produtos como café, chá-mate, refrigerante e energético até pelo menos cinco horas antes de dormir.

Hoje, com o avanço da tecnologia, também é possível encontrar produtos que induzem o sono por meio de atividade bioquímica. É o caso do cobertor ponderado, outra tecnologia internacional disponível no site da Ortolux Colchões. Clique e confira os preços.